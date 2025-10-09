Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο νέος Ηγούμενος της Μονής Σινά, κ. Συμεών

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο νέος Ηγούμενος της της Μονής Σινά, κ. Συμεών / Πηγή: Νίκος Παπαχρήστου

Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε, σήμερα, Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025, ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών, νέος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, συνοδευόμενος από το μέλος της Σιναϊτικής Αδελφότητος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελο Μαραγκουδάκη.

Ο νέος Ηγούμενος ζήτησε και έλαβε την ευχή της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο και ενημέρωσε για την πορεία των ζητημάτων που απασχολούν την Μονή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον συνεχάρη για την επάξια εκλογή του και του ευχήθηκε καλλίκαρπη διακονία στα νέα πολυεύθυνα καθήκοντά του προς όφελος της αρχαίας Μονής Σινά. Εξέφρασε δε προς τον Θεοφιλέστατο και την περί αυτόν Αδελφότητα την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς.

