Χριστούγεννα 2025: Μηνύματα ειρήνης έστειλαν στους πιστούς οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Για την ουσία των Χριστουγέννων που δεν είναι άλλη από την αγάπη και την ειρήνη μεταξύ αδελφών μίλησαν στα χριστουγεννιάτικα μηνύματά τους οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας

Newsbomb

Χριστούγεννα 2025: Μηνύματα ειρήνης έστειλαν στους πιστούς οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τα μηνύματά τους για τα Χριστούγεννα, απέστειλαν όπως κάθε χρόνο προς τους πιστούς οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έστειλαν μηνύματα ειρήνης και αναφέρθηκαν στην ουσία των Χριστουγέννων.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

