Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

Snapshot Η 29η Αυγούστου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως ημέρα αποτομής της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και θεωρείται ημέρα πένθους.

Την ημέρα αυτή τηρείται αυστηρή νηστεία χωρίς κατανάλωση λαδιού, ισάξια με εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής.

Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας που δεν εντάσσονται σε μεγάλες περιόδους νηστείας, μεταξύ των οποίων και η 29η Αυγούστου.

Οι άλλες δύο ημέρες απόλυτης νηστείας είναι η 5η Ιανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων) και η 14η Σεπτεμβρίου (Ύψωση του Τιμίου Σταυρού).

Η αυστηρότητα της νηστείας στις συγκεκριμένες ημέρες αντανακλά τη βαρύτητα και τη θλίψη που συνδέεται με τις εορτές αυτές. Snapshot powered by AI

Αύριο 29 Αυγούστου στο Ορθόδοξο Συναξάρι είναι η εορτή της αποτομής της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι η αυστηρή νηστεία, που ακολουθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς δεν καταλύουμε ούτε το λάδι.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο, στις 29 Αυγούστου, τη μνήμη του μαρτυρίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, με την αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του.

Η ημέρα αυτή δεν αποτελεί απλώς ιστορική ανάμνηση, αλλά θεωρείται ημέρα πένθους για την άδικη δολοφονία του Αγίου, του αγιότερου ανθρώπου μετά την Παναγία.

Η τιμή προς τον Πρόδρομο συνδέεται με ιδιαίτερα αυστηρή νηστεία. Εκείνη την ημέρα, οι πιστοί απέχουν πλήρως από κάθε είδος λιπαρής τροφής και δεν καταναλώνουν ούτε λάδι. Τέτοια αυστηρότητα στη νηστεία συναντάται σπάνια μέσα στο εκκλησιαστικό έτος και θεωρείται ισάξια με τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής.

Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μεγάλες περιόδους νηστείας, αλλά τηρούνται ξεχωριστά:

5 Ιανουαρίου → Παραμονή Θεοφανείων, λόγω της σπουδαίας εορτής που ακολουθεί.

14 Σεπτεμβρίου → Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εορτή με βαρύτητα αντίστοιχη της Μεγάλης Παρασκευής.

29 Αυγούστου → Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ημέρα θλίψης για τον βίαιο και άδικο θάνατό του.