ΕΡΓΑΣΙΑ

20η Ημέρα Καριέρας: Ο πίνακας με τις 115 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 2.700 θέσεις εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος Γιάννης Φιλιππάκος

20η Ημέρα Καριέρας: Ο πίνακας με τις 115 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 2.700 θέσεις εργασίας

Αυξήθηκε ακόμη περισσότερο ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στις «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή και το Σάββατο 15-16 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ (26ης Οκτωβρίου 48, 54627), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), προστίθενται νέες συμμετοχές επιχειρήσεων, που πλέον έφτασαν τις 115, με τον αριθμό των θέσεων εργασίας να ξεπερνάει τις 2.700 σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει για τέταρτη φορά στη Θεσσαλονίκη την εκδήλωση, που, αυτή τη φορά, θα έχει διήμερη διάρκεια, ώστε να διευκολύνει ανέργους που αναζητούν εργασία ή εργαζόμενους που ψάχνουν νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε μεγάλο εύρος κλάδων τη οικονομίας, όπως πληροφορικής, χονδρικής και λιανικής πώλησης, παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ενέργειας και ηλεκτροκίνησης, ψυχαγωγίας, logistics, τηλεπικοινωνιών, εξυπηρέτησης πελατών, βιομηχανίες τροφίμων, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, καλωδίων, τσιμέντου, ανελκυστήρων, συσκευασιών, χαρτιού, επίπλου, δομικών προϊόντων, καλλυντικών, υφάσματος και ένδυσης, μεταλλευτικών και τεχνικών έργων, έργων, μονώσεων, μεταλλικών κατασκευών, αλουμινοκατασκευών, κ.ά.

Ενδεικτικά, οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις αφορούν: ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, γεωλόγους, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, υπαλλήλους ποιοτικού ελέγχου, γεωπόνους, βιολόγους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, συντηρητές, μηχανουργούς και τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικούς και ηλεκτρολόγους οχημάτων, επιπλοποιούς-ξυλουργούς, εργάτες γενικών καθηκόντων, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, συμβούλους εξυπηρέτησης πελατών, προσωπικό κουζίνας, σέρβις και καθαριότητας, software developers, IT support, υπαλλήλους γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης, graphic designers, στελέχη marketing και λογιστηρίου, οδηγούς, αποθηκαρίους, κ.ά.

Ο στόχος των «Ημερών Καριέρας» είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους όσους αναζητούν εργασία να συναντηθούν – απευθείας και χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού – με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ σε ειδικό χώρο (info corner).

Επιπλέον, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν 4 εργαστήρια (workshops) συμβουλευτικής για τη δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού, για την προετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης, τα βήματα για μία επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα και τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. Η συμμετοχή στις δράσεις είναι ελεύθερη κατόπιν επιτόπιας εγγραφής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επίσης, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΕΠΑΣ Μαθητείας & ΙΕΚ ΔΥΠΑ: Νέα Εποχή - Εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις του αύριο», με την παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, στελεχών της ΔΥΠΑ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ημερίδων, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας AppInterN (Apprenticeship Inter-Network), που αποτελεί μια ακόμη καινοτομία της ΔΥΠΑ.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί τρία εθνικά Career Hubs (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό) και σχεδιάστηκε ώστε να διευκολύνει τη διασύνδεση εκπαιδευόμενων και αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ με τις επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους με κατάλληλες δεξιότητες. Αντίστοιχα, διευκολύνει την αναζήτηση εργασίας από τους αποφοίτους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις Επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Επωνυμία & διακριτικός τίτλος)

Ζητούμενη Ειδικότητα

1

ACCESS FASHION

  1. MARKETING MANAGER
  2. FASHION STYLIST
  3. FASHION DESIGNER
  4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  5. ΓΑΖΩΤΗΣ/ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  7. ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ)

2

HYATT REGENCY THESSALONIKI

  1. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
  2. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
  3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  4. CONCIERGE
  5. GUEST RELATIONS
  6. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  7. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  8. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
  9. ΛΑΤΖΙΕΡΗΔΕΣ
  10. ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  11. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

3

REGENCY CASINO THESSALONIKI

  1. F&B SERVICE (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α)
  2. F&B KITCHEN (ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
  3. F&B STEWARDING (ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α)
  4. HOUSEKEEPING (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ)
  5. ENGINEERING(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
  6. RECEPTION (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)
  7. IS DEPARTMENT (IT TECHNICIAN)

4

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

  1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  3. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
  5. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  9. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΙΕΚ, ΤΕΙ)
  10. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ)
  11. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ)

5

AGRINO (ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε)

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΕΒΗΤΑ - ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
  3. ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ (EX VAN SALESMAN)
  4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

6

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  5. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  6. DATA ANALYST
  7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  8. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  9. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  10. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  11. ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  12. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  13. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  14. ΑΠΟΣΤΕΩΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
  15. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  16. ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  17. ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7

ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  2. ΧΗΜΙΚΟΙ
  3. ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  4. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ
  5. ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
  7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  8. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  9. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  2. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  4. ΟΔΗΓΟΙ
  5. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (5 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΑ)

9

OTS AE Open Technology Services

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  2. SOFTWARE DEVELOPER

10

PowerZ AE

  1. ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  4. ΟΔΗΓΟΙ
  5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

11

ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

  1. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΗΤΗ & ΚΙΛΚΙΣ)
  2. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΥΤΙΟΝ)
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΥΤΙΟΝ)
  4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - MARKETING-AFTER SALE
  7. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΛΗΤΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΛΗΤΗ) - MARKETING

12

MONOSETO

  1. ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  3. ΠΩΛΗΤΕΣ B2B
  4. ΟΔΗΓΟΙ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ
  5. ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

13

DUST AND CREAM

  1. ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ MAKE UP ARTIST ΑΘΗΝΑ
  2. ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ MAKE UP ARTIST ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  5. BUSINESS ANALYST
  6. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  8. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  9. PΑCHAGING SPECIALIST-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14

PHYSIOMED

  1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  2. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΕΙ/ΚΟΛΛΕΓΙΟ
  3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

15

TEXNOMAT

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  7. GRAPHIC DESIGNERS

16

ENERGIERS

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  2. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  4. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ E-SHOP
  6. ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  7. ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

17

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ / ΡΑΦΙΑ)
  2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  3. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ / ΟΔΗΓΟΣ
  4. ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ -PICKING / ΣΙΝΔΟΣ
  5. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ / ΣΙΝΔΟΣ
  6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΆ)

18

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ

  1. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
  4. LOGISTICS
  5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  6. ΟΔΗΓΟΙ

19

ALMECO ABEE - Β&Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ ABEE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

  1. ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
  2. ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
  3. ΚΟΦΤΗΣ ΠΑΤΡΟΝ
  4. ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ
  5. ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗ

20

ΕLECTROVAM AE

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

21

Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ– ΚΟΥΖΙΝΑΣ– SERVICΕ

22

ΡΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ

23

ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΑΕ

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARK
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HR)
  4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS
  5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

24

MAKIOS LOGISTICS A.E.

  1. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  3. ΟΔΗΓΟΙ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  4. ΨΥΚΤΙΚΟΙ

25

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  3. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  4. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  5. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

26

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. - THE MET HOTEL

  1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  2. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  3. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  4. ΥΠΟΔΟΧΗ

27

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ MΑΒΕΕ

  1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  3. LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
  4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  7. ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
  8. ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
  10. BUSINESS ANALYST
  11. HELPDESK
  12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
  13. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  14. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

28

THRAGON YTONG

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- PICKER (ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΡΚ)
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  3. ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  4. ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  6. ΧΗΜΙΚΟΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

29

KINSEN

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
  3. ΒΑΦΕΑΣ/ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ)

30

AIRBLOCK (AIRBLOCK ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ-ΕΠΕ)

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
  3. ΠΩΛΗΤΗΣ
  4. ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  5. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  6. ΒΟΗΘΟΣ SERVICE
  7. ΟΔΗΓΟΣ
  8. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

31

MEL PAPER (ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε)

  1. ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
  2. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

32

FRIGO STAHL (ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ)

  1. ΨΥΚΤΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -(ΑΕΙ–ΤΕΙ–ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ)
  2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ-(ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ)
  3. ΑΕΙ-ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ :ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ-ΜΕΛΕΤΕΣ
  4. ΑΕΙ-ΤΕΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΑΛ-ΙΕΚ)

33

ISOMAT (ISOMAT A.B.E.E.)

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  3. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  4. ΧΗΜΙΚΟΙ
  5. ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  6. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
  7. ΠΩΛΗΤΕΣ
  8. AREA EXPORT MANAGERS
  9. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

34

THE MINDTRAP (INTELLIGENT ENTERTAINMENT)

  1. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
  2. ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
  3. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
  4. ΒΑΦΕΑΣ
  5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗ Raspberry -Arduino)
  6. ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  7. ΒΑΦΕΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

35

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε)

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
  3. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

36

DOPPLER (DOPPLER AE)

  1. ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  2. ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  4. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΦΠΑ

37

ACCORDIA (formerly biokal)

  1. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ PRESALES-PROJECT MANAGER
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΠΩΛΉΤΗΣ B2B
  8. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  9. MARKETING SPECIALIST

38

ΝΙΚΙ ΙΝΟΧ (ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ)

  1. ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  2. ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
  4. ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ
  5. ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
  6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

39

EVIOSYS (EVIOSYS ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε)

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  2. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  4. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

40

DRYFO - ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

  1. JUNIOR PRODUCTION ENGINEER (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΜΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
  2. IT SUPPORT
  3. LOGISTIC COORDINATOR
  4. SALES REPRESENTATIVE (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΚΟΥ)
  5. PRODUCTION WORKER / MACHINE OPERATOR (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΓΩΓΗΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  6. PICKER / FORKLIFT OPERATOR (ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ,ΧΕΙΡΙΣΤEΣ ΚΛΑΡΚ)

41

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ (ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ)

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ /ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  3. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  4. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  9. ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

42

AGROΗELLAS AE

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ
  2. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  4. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  5. SALES ADMINISTRATION ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ
  6. SALES ADMINISTRATION ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
  7. ΠΩΛΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
  8. ΙΤ SUPPORT
  9. LOGISTICS ADMINISTRATION

43

AGROTECH S.A (JOHN DEERE) (ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε)

  1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  4. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ – ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
  5. ΦΑΝΟΒΑΦΕΑΣ – ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  6. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  7. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  8. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

44

MARKET IN

  1. ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΑΜΙΕΣ
  2. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
  6. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ

45

PROVIL (ΠΡΟΒΥΛ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  4. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

46

KARAG AE DECOLAB (ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ)

  1. ΠΩΛΗΤEΣ
  2. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ (ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
  3. ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  4. ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΑΠΟΘΗΚΗΣ

47

ASPIS HELLAS S.A. (ASPIS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  3. ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ
  4. ΚΟΠΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  5. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  6. ΟΔΗΓΟΣ

48

IONIKI (ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ)

  1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  4. ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

49

TETRALUX (ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ)

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

50

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε

  1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  2. ΜΑΙΕΣ/ΜΑΙΕΥΤΕΣ
  3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
  4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

51

DOMOLAM (ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε)

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  4. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
  5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
  6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
  7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  8. ΣΤΕΛΕΧΟΣ LOGISTICS
  9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  10. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  11. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

52

UNIPAKHELLAS North

  1. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
  4. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
  5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  6. CUSTOMER SERVICE / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  7. PERSONEEL OFFICER / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  8. GRAPHIC DESIGNER
  9. STRUCTURAL DESIGNER
  10. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / HSE OFFICER

53

HELLAS SIGNS (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Ε.)

  1. ΣΙΔΕΡΑΣ - ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
  2. ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  4. ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ
  5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  8. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  9. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
  10. ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  11. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  12. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ

54

PALAPLAST Α.Ε.

  1. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΝΟΥ
  3. WEB / MOBILE APPLUCATION DEVELOPER
  4. NET SQL DEVELOPER
  5. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (R&D)
  8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
  10. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
  11. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  12. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  13. ΦΥΛΑΚΑΣ SECURITY
  14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  15. ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
  16. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

55

Ελληνικός Χρυσός – Hellas Gold

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/HEALTH & SAFETY ENGINEER
  2. ΓΕΩΛΟΓΟΣ/GEOTECHNICAL ENGINEER
  3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/SURVEYOR
  4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ-NURSES
  5. ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ/RESCUE AMBULANCE CREW

56

ΑΝΑΔΟΜΩ ΙΚΕ

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (PROJECT MANAGER)
  2. EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
  3. ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
  5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  6. ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  8. ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  9. ΤΕΧΝΙΤEΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΟI

57

NOISIS-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
Δ.Τ. NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

  1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

58

ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
Δ.Τ. KENSHO ORNOS

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  3. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

59

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Δ.Τ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

  1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  2. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ TE/ΔΕ
  5. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

60

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ-(ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)
  2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟΥ(ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ)
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)
  4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ (ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ/ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)

61

ALUMINCO S.A

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ
  2. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  3. ΠΩΛΗΤΕΣ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  6. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

62

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

  1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
  2. ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  3. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

63

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

  1. ΜHXANIKOΙ
  2. IT
  3. FΙNANCES
  4. HR
  5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  6. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

64

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (ELVIAL)

  1. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
  3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BACK OFFICE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  4. PROJECT SUPPORT ENGINEER
  5. PROJECT CONSULTANT ENGINEER
  6. R&D JUNIOR ENGINEER
  7. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  8. ΟΔΗΓΟΣ Γ’ / Δ’ / Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
  10. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  11. IT DEVELOPER

66

CRYSTAL SA

  1. ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ R&D
  4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  7. ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  8. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

67

KLEEMANN HELLAS SA

  1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
  5. MARKETING
  6. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

68

Milkplan Α.Ε

  1. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ R&D
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

69

ΟΤΕ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΑΤΡΑ
  2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ-ΠΑΤΡΑ
  3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  4. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  5. CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  6. SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
  7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  8. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ–8/6ΩΡΟ
  9. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  10. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ- FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

70

INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ

  1. ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

71

LANCOM ΕΠΕ

  1. B2B ACCOUNT MANAGER (ΤMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

72

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ (ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ)

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  2. ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  6. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

73

VENMAN (VENMAN GROUP ABEE)

  1. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  5. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  6. ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

74

ΕΛΒΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

  1. ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

75

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  1. KATAΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ,ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,ΤΑΜΕΙΟ,ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ )
  2. PICKERS -KENTΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΝΔΟΥ

76

ARI A.E.

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  2. ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

77

CQS AE

  1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ [ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, 6ΩΡΟ Ή 8ΩΡΟ]
  2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ [ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, 6ΩΡΟ Ή 8ΩΡΟ]
  3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2Β [ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, 6ΩΡΟ Ή 8ΩΡΟ]
  4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-f2f ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ [ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ]
  5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -f2f ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ [ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ]

78

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS SA

  1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
  3. ΠΩΛΗΤΕΣ
  4. ΟΔΗΓΟΙ

79

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  1. PLANNING SPECIALIST
  2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  4. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
  5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  6. PRIVATE LABEL BRAND DEVELOPER
  7. QUALITY ASSYRANCE SPECIALIST
  8. R&D SPECIALIST
  9. SUSTAINABILITY SPECIALIST

80

ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

MAXI

  1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗ
  3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

81

Dixons South East Europe AEBE

  1. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  2. ΤΑΜΙΕΣ
  3. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

82

METRO

  1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ)
  2. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  3. ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  4. PICKERS ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ(ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  5. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

83

ΚΑΥΚΑΣ A.E

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  3. PICKERS-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  5. ΟΔΗΓΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ:

  1. LOGISTIC COORDINATOR
  2. ORDER FLOW SPECIALIST
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  4. PRESALES/ ENERGY SOLUTIONS

84

ΠΛΑΙΣΙΟ

  1. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ)
  3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

85

JYSK

  1. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  2. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (ΠΥΛΑΙΑ)
  3. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (WEST GATE)

86

ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ,ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

87

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  3. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  5. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  6. DIGITAL MARKETING
  7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ( ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΔΥΠΑ)

88

NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  3. ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  4. ΒΑΦΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

89

DELOITTE

  1. OIKONOMOΛΟΓΟΙ
  2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΙ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

90

ZAGORI

  1. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  2. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  3. ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

91

IKEA

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ,ΜΑΓΕΙΡΕΣ,BARISTA
  3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  5. ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

92

VODAFONE

  1. HUNTERS
  2. FAMILY ADVISORS
  3. SALES ADVISORS
  4. EΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  5. BUSINESS ADVISORS

93

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΒΕ:

  1. DATAWAYS SA
  2. ILT LOGISTICS SA
  3. ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.
  4. TORRE ABEE
  5. MEGAGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
  6. KARD ARCHITECTS
  7. CRYSTAL SA
  8. EURIMAC AE
  9. ΣΑΜΑΡΑΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  10. LINK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ
  11. EUROACTION A.E
  12. ADAM'S SHOES - ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α.Ε.
  13. VOYAGER TRAVEL & CONGRESS
  14. COFACE ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
  15. SOFTONE
  16. PELOPAC ΑΒΕΕ
  17. ΚΥΑΝΑ ΗΕΛΛΑΣ
  18. MANTAS SERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
  19. ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
  20. AXINAR BOILERS
  21. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
  22. ENETRSOFT AE
  23. CONDITO AEBE
  24. ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε
  25. ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
  26. CONSORTIS
  27. Ν. ΛΑΚΑΣΆΣ - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗΣ ΑΕ (OLYMPIA ELECTRONICS)

ZHTOYMENEΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

  1. ΙΤ ADMINISTRATOR, CLOUD ENGINEER, SECURITY ENGINEER
  2. TRANSPORT PLANNER/LINE MANAGER/SALES EXECUTIVE
  3. ΒΑΦΕΙΣ, ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣ, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  4. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
  5. ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΩΛΉΣΕΩΝ/FRONT OFFICE - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
  6. ΑΡΧΙΤΈΚΤΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΌΜΟΣ
  7. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟ R&D, ΕΡΓΆΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
  8. ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ , ΒΟΗΘΟΊ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ , ΜΥΛΕΡΓΆΤΕΣ , ΑΝΕΙΔΊΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ
  9. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΗΛΕΚΤΟΡΟΛΟΓΟΣ (3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ), ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
  10. ΛΟΓΙΣΤΉΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ (3 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ)
  11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ
  12. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤ.C
  13. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ )
  14. ACCOUNT MANAGER , ΤΜΉΜΑ ΖΗΜΙΏΝ , ΑΝΑΛΥΤΈΣ , ΛΟΓΙΣΤΉΣ
  15. PAYROLL CONSULTANTS (ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΎΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ) DEVELOPERS , FRONT END, BACK END, FULL STACK, ERP CONSULTANTS
  16. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
  17. ΠΩΛΗΤΗΣ
  18. ΣΤΈΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΉΜΑ BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING
  19. ΘΕΡΜΑΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ, PICKER, ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΟΔΗΓΟ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  20. ΣΤΡΑΤΖΑΔΌΡΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ CNC
  21. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ , ΓΕΩΠΟΝΟΣ
  22. ERP/CRM SOFTWARE CONSULTANTS
  23. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  24. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ,ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ,ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
  25. ΧΕΙΡΙΣΤΉ ΚΛΑΡΚ , ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ , ΟΔΗΓΌΣ ΦΟΡΤΗΓΟΎ -ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Ε , ΕΡΓΆΤΗ ΑΠΟΘΉΚΗΣ
  26. ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΤΟΠΟΓΡΆΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΧΗΜΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΚΌ
  27. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΜΕΛΕΤΗΤΉΣ, CYBERSECURITY, ΕΙΔΙΚΌΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΎ

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ επισκεφτείτε τη διεύθυνση ΕΔΩ.

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