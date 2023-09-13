20η Ημέρα Καριέρας: Ο πίνακας με τις 115 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 2.700 θέσεις εργασίας

Α/Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Επωνυμία & διακριτικός τίτλος)
Ζητούμενη Ειδικότητα
1
ACCESS FASHION
- MARKETING MANAGER
- FASHION STYLIST
- FASHION DESIGNER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- ΓΑΖΩΤΗΣ/ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ)
2
HYATT REGENCY THESSALONIKI
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- CONCIERGE
- GUEST RELATIONS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
- ΛΑΤΖΙΕΡΗΔΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
3
REGENCY CASINO THESSALONIKI
- F&B SERVICE (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α)
- F&B KITCHEN (ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
- F&B STEWARDING (ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α)
- HOUSEKEEPING (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ)
- ENGINEERING(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
- RECEPTION (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)
- IS DEPARTMENT (IT TECHNICIAN)
4
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΙΕΚ, ΤΕΙ)
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ)
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ)
5
AGRINO (ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε)
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΕΒΗΤΑ - ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ (EX VAN SALESMAN)
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
6
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- DATA ANALYST
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΣΤΕΩΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
7
ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (5 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΑ)
9
OTS AE Open Technology Services
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- SOFTWARE DEVELOPER
10
PowerZ AE
- ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
11
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΗΤΗ & ΚΙΛΚΙΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΥΤΙΟΝ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΥΤΙΟΝ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - MARKETING-AFTER SALE
- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΛΗΤΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΛΗΤΗ) - MARKETING
12
MONOSETO
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ B2B
- ΟΔΗΓΟΙ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
13
DUST AND CREAM
- ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ MAKE UP ARTIST ΑΘΗΝΑ
- ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ MAKE UP ARTIST ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- BUSINESS ANALYST
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- PΑCHAGING SPECIALIST-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14
PHYSIOMED
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΕΙ/ΚΟΛΛΕΓΙΟ
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
15
TEXNOMAT
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- GRAPHIC DESIGNERS
16
ENERGIERS
- ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ E-SHOP
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
17
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ / ΡΑΦΙΑ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ / ΟΔΗΓΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ -PICKING / ΣΙΝΔΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ / ΣΙΝΔΟΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΆ)
18
ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
- LOGISTICS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΟΔΗΓΟΙ
19
ALMECO ABEE - Β&Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ ABEE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΚΟΦΤΗΣ ΠΑΤΡΟΝ
- ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗ
20
ΕLECTROVAM AE
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
21
Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ– ΚΟΥΖΙΝΑΣ– SERVICΕ
22
ΡΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ
23
ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARK
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HR)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
24
MAKIOS LOGISTICS A.E.
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΟΔΗΓΟΙ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
25
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
26
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. - THE MET HOTEL
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΥΠΟΔΟΧΗ
27
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ MΑΒΕΕ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
- ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
- BUSINESS ANALYST
- HELPDESK
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
28
THRAGON YTONG
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- PICKER (ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΡΚ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
29
KINSEN
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
- ΒΑΦΕΑΣ/ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ)
30
AIRBLOCK (AIRBLOCK ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ-ΕΠΕ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ SERVICE
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
31
MEL PAPER (ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε)
- ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
32
FRIGO STAHL (ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ)
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -(ΑΕΙ–ΤΕΙ–ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ)
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ-(ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ)
- ΑΕΙ-ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ :ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ-ΜΕΛΕΤΕΣ
- ΑΕΙ-ΤΕΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΑΛ-ΙΕΚ)
33
ISOMAT (ISOMAT A.B.E.E.)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- AREA EXPORT MANAGERS
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
34
THE MINDTRAP (INTELLIGENT ENTERTAINMENT)
- ΜΑΡΑΓΚΟΣ
- ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
- ΒΑΦΕΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗ Raspberry -Arduino)
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΒΑΦΕΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ
35
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
36
DOPPLER (DOPPLER AE)
- ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΦΠΑ
37
ACCORDIA (formerly biokal)
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ PRESALES-PROJECT MANAGER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΠΩΛΉΤΗΣ B2B
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- MARKETING SPECIALIST
38
ΝΙΚΙ ΙΝΟΧ (ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ)
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
39
EVIOSYS (EVIOSYS ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
40
DRYFO - ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
- JUNIOR PRODUCTION ENGINEER (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΜΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
- IT SUPPORT
- LOGISTIC COORDINATOR
- SALES REPRESENTATIVE (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΚΟΥ)
- PRODUCTION WORKER / MACHINE OPERATOR (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΓΩΓΗΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- PICKER / FORKLIFT OPERATOR (ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ,ΧΕΙΡΙΣΤEΣ ΚΛΑΡΚ)
41
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ (ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ /ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
42
AGROΗELLAS AE
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- SALES ADMINISTRATION ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ
- SALES ADMINISTRATION ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
- ΙΤ SUPPORT
- LOGISTICS ADMINISTRATION
43
AGROTECH S.A (JOHN DEERE) (ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ – ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΦΑΝΟΒΑΦΕΑΣ – ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
44
MARKET IN
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
45
PROVIL (ΠΡΟΒΥΛ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
46
KARAG AE DECOLAB (ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ)
- ΠΩΛΗΤEΣ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ (ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
- ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΑΠΟΘΗΚΗΣ
47
ASPIS HELLAS S.A. (ASPIS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ
- ΚΟΠΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
48
IONIKI (ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ)
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
49
TETRALUX (ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
50
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
- ΜΑΙΕΣ/ΜΑΙΕΥΤΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
51
DOMOLAM (ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ LOGISTICS
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
52
UNIPAKHELLAS North
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- CUSTOMER SERVICE / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- PERSONEEL OFFICER / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- GRAPHIC DESIGNER
- STRUCTURAL DESIGNER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / HSE OFFICER
53
HELLAS SIGNS (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Ε.)
- ΣΙΔΕΡΑΣ - ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
- ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ
- ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ
54
PALAPLAST Α.Ε.
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΝΟΥ
- WEB / MOBILE APPLUCATION DEVELOPER
- NET SQL DEVELOPER
- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (R&D)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΦΥΛΑΚΑΣ SECURITY
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
55
Ελληνικός Χρυσός – Hellas Gold
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/HEALTH & SAFETY ENGINEER
- ΓΕΩΛΟΓΟΣ/GEOTECHNICAL ENGINEER
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/SURVEYOR
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ-NURSES
- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ/RESCUE AMBULANCE CREW
56
ΑΝΑΔΟΜΩ ΙΚΕ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (PROJECT MANAGER)
- EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤEΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΟI
57
NOISIS-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
Δ.Τ. NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
58
ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
Δ.Τ. KENSHO ORNOS
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
59
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Δ.Τ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ TE/ΔΕ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
60
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ-(ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟΥ(ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ (ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ/ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)
61
ALUMINCO S.A
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
62
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
- ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
63
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.
- ΜHXANIKOΙ
- IT
- FΙNANCES
- HR
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
64
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
65
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (ELVIAL)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BACK OFFICE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- PROJECT SUPPORT ENGINEER
- PROJECT CONSULTANT ENGINEER
- R&D JUNIOR ENGINEER
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ’ / Δ’ / Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- IT DEVELOPER
66
CRYSTAL SA
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ R&D
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
67
KLEEMANN HELLAS SA
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
- MARKETING
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
68
Milkplan Α.Ε
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ R&D
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
69
ΟΤΕ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΑΤΡΑ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ-ΠΑΤΡΑ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ–8/6ΩΡΟ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ- FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
70
INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
71
LANCOM ΕΠΕ
- B2B ACCOUNT MANAGER (ΤMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
72
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ (ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
73
VENMAN (VENMAN GROUP ABEE)
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
74
ΕΛΒΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
75
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
- KATAΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ,ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,ΤΑΜΕΙΟ,ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ )
- PICKERS -KENTΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΝΔΟΥ
76
ARI A.E.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
77
CQS AE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ [ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, 6ΩΡΟ Ή 8ΩΡΟ]
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ [ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, 6ΩΡΟ Ή 8ΩΡΟ]
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2Β [ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, 6ΩΡΟ Ή 8ΩΡΟ]
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-f2f ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ [ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ]
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -f2f ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ [ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ]
78
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS SA
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
79
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
- PLANNING SPECIALIST
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- PRIVATE LABEL BRAND DEVELOPER
- QUALITY ASSYRANCE SPECIALIST
- R&D SPECIALIST
- SUSTAINABILITY SPECIALIST
80
ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
MAXI
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
81
Dixons South East Europe AEBE
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
82
METRO
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- PICKERS ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ(ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
83
ΚΑΥΚΑΣ A.E
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- PICKERS-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ:
- LOGISTIC COORDINATOR
- ORDER FLOW SPECIALIST
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- PRESALES/ ENERGY SOLUTIONS
84
ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
85
JYSK
- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (ΠΥΛΑΙΑ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (WEST GATE)
86
ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ,ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
87
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- DIGITAL MARKETING
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ( ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΔΥΠΑ)
88
NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΒΑΦΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
89
DELOITTE
- OIKONOMOΛΟΓΟΙ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΙ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
90
ZAGORI
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
91
IKEA
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ,ΜΑΓΕΙΡΕΣ,BARISTA
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
92
VODAFONE
- HUNTERS
- FAMILY ADVISORS
- SALES ADVISORS
- EΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- BUSINESS ADVISORS
93
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΒΕ:
- DATAWAYS SA
- ILT LOGISTICS SA
- ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.
- TORRE ABEE
- MEGAGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
- KARD ARCHITECTS
- CRYSTAL SA
- EURIMAC AE
- ΣΑΜΑΡΑΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- LINK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ
- EUROACTION A.E
- ADAM'S SHOES - ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α.Ε.
- VOYAGER TRAVEL & CONGRESS
- COFACE ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
- SOFTONE
- PELOPAC ΑΒΕΕ
- ΚΥΑΝΑ ΗΕΛΛΑΣ
- MANTAS SERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
- AXINAR BOILERS
- ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
- ENETRSOFT AE
- CONDITO AEBE
- ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε
- ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
- CONSORTIS
- Ν. ΛΑΚΑΣΆΣ - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗΣ ΑΕ (OLYMPIA ELECTRONICS)
ZHTOYMENEΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
- ΙΤ ADMINISTRATOR, CLOUD ENGINEER, SECURITY ENGINEER
- TRANSPORT PLANNER/LINE MANAGER/SALES EXECUTIVE
- ΒΑΦΕΙΣ, ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣ, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
- ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΩΛΉΣΕΩΝ/FRONT OFFICE - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
- ΑΡΧΙΤΈΚΤΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΌΜΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟ R&D, ΕΡΓΆΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
- ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ , ΒΟΗΘΟΊ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ , ΜΥΛΕΡΓΆΤΕΣ , ΑΝΕΙΔΊΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΗΛΕΚΤΟΡΟΛΟΓΟΣ (3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ), ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
- ΛΟΓΙΣΤΉΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ (3 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ)
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤ.C
- ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ )
- ACCOUNT MANAGER , ΤΜΉΜΑ ΖΗΜΙΏΝ , ΑΝΑΛΥΤΈΣ , ΛΟΓΙΣΤΉΣ
- PAYROLL CONSULTANTS (ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΎΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ) DEVELOPERS , FRONT END, BACK END, FULL STACK, ERP CONSULTANTS
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ
- ΣΤΈΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΉΜΑ BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING
- ΘΕΡΜΑΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ, PICKER, ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΟΔΗΓΟ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΣΤΡΑΤΖΑΔΌΡΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ CNC
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ , ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ERP/CRM SOFTWARE CONSULTANTS
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ,ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ,ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΉ ΚΛΑΡΚ , ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ , ΟΔΗΓΌΣ ΦΟΡΤΗΓΟΎ -ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Ε , ΕΡΓΆΤΗ ΑΠΟΘΉΚΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΤΟΠΟΓΡΆΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ, ΧΗΜΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΚΌ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΜΕΛΕΤΗΤΉΣ, CYBERSECURITY, ΕΙΔΙΚΌΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΎ