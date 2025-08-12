ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 82 θέσεις ΕΕΠ σε Φορείς του Δημοσίου

Τα οριστικά αποτελέσματα της 1ΓΒ/2024 του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 82 θέσεις ΕΕΠ σε Φορείς του Δημοσίου
ΕΡΓΑΣΙΑ
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν από τον ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων της προκήρυξης 1ΓΒ/2024 (ΦΕΚ 30/18.07.2024/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση συνολικά 82 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων/εξειδικεύσεων, από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α' 6).

Επισημαίνεται ότι 25 θέσεις παρέμειναν κενές.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕ.

Κάντε "κλικ" εδώ και δείτε τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της 1ΓΒ/2024.

