ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο ΥΠΕΞ
Δείτε όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων. Αφορά 2.805 υποψηφίους και θα επιλεγούν 145 άτομα για τις μόνιμες θέσεις στο ΥΠΕΞ.
H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση, που προβλέπεται στην Προκήρυξη 2Γ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και αφορά στην πλήρωση 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206), καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄6).
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Α. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Αγγλικά
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Αγγλικά, θα εξετασθούν με βάση το ονοματεπώνυμό τους ως εξής:
ΒΑΡΔΙΑ
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΠΟ)
ΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΩΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Α'
08:30
ΑΒ*****Υ ΕΛΕΝΗ
ΓΡ*******Υ ΠΟΛ****Υ ΔΑΝΑΗ
29/10/2025
Β'
13:30
ΓΡΗΓ*****Η ΑΛΚΥΟΝΗ
ΚΑΡ******Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
29/10/2025
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Γ'
08:30
ΚΑΡ****** ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝ***Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30/10/2025
Δ'
13:30
ΜΑΝ*****ΣΕ ΙΑΣΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠ*****Η Κ***Η
30/10/2025
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Ε'
08:30
ΠΑΠ*****Η Κ***Α
ΣΤΡΑΤ******Υ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
31/10/2025
ΣΤ'
13:30
ΣΤΡΑΤ**** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜ*** ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
31/10/2025
Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζονται τα πλήρη επώνυμα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα κύρια ονόματα για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.
Β. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Γαλλικά
Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Γαλλικά, θα εξετασθούν αποκλειστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30 (Βάρδια ΣΤ΄).
Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση τεσσάρων (4) μαθημάτων με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η συνολική της διάρκεια είναι τρεις (3) ώρες.
Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων.
Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων.
Κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας εξήντα (60) μονάδες, ενώ η βάση για τη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών είναι εξήντα (60) μονάδες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
30΄
Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του
1-100
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ
60΄
1-100
ΔΙΚΑΙΟ
60΄
Ερωτήσεις
1-100
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
30΄
Ερωτήσεις
1-100
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα εξέτασης, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.
