ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο ΥΠΕΞ

Δείτε όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων. Αφορά 2.805 υποψηφίους και θα επιλεγούν 145 άτομα για τις μόνιμες θέσεις στο ΥΠΕΞ.

Newsbomb

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο ΥΠΕΞ
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση, που προβλέπεται στην Προκήρυξη 2Γ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και αφορά στην πλήρωση 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206), καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Αγγλικά

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Αγγλικά, θα εξετασθούν με βάση το ονοματεπώνυμό τους ως εξής:

ΒΑΡΔΙΑ

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΠΟ)

ΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΩΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Α'

08:30

ΑΒ*****Υ ΕΛΕΝΗ

ΓΡ*******Υ ΠΟΛ****Υ ΔΑΝΑΗ

29/10/2025

Β'

13:30

ΓΡΗΓ*****Η ΑΛΚΥΟΝΗ

ΚΑΡ******Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

29/10/2025

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Γ'

08:30

ΚΑΡ****** ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΝ***Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30/10/2025

Δ'

13:30

ΜΑΝ*****ΣΕ ΙΑΣΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠ*****Η Κ***Η

30/10/2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ε'

08:30

ΠΑΠ*****Η Κ***Α

ΣΤΡΑΤ******Υ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

31/10/2025

ΣΤ'

13:30

ΣΤΡΑΤ**** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΨΩΜ*** ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

31/10/2025

Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζονται τα πλήρη επώνυμα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα κύρια ονόματα για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Β. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Γαλλικά

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Γαλλικά, θα εξετασθούν αποκλειστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30 (Βάρδια ΣΤ΄).

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση τεσσάρων (4) μαθημάτων με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η συνολική της διάρκεια είναι τρεις (3) ώρες.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων.

Κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας εξήντα (60) μονάδες, ενώ η βάση για τη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών είναι εξήντα (60) μονάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

30΄

Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του

1-100

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ

60΄

  • Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του
  • Μετάφραση φράσεων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα
  • Μετάφραση φράσεων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική

1-100

ΔΙΚΑΙΟ

60΄

Ερωτήσεις

1-100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

30΄

Ερωτήσεις

1-100

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα εξέτασης, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννιά νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Καπέισκ

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολύ σοβαρή δράση» κατά της Κολομβίας – Αντιδρά ο πρόεδρος Πέτρο

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Δάνειο 5 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για μετανάστες: «Με ενοχλούν όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, δεν εργάζονται και δεν σέβονται τους κανόνες μας»

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

00:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: 34 χρόνια από την εκλογή του ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας - Το μήνυμα του Παναγιώτατου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στον Βόσπορο

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

23:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έφτασε στη Ρώμη - Την Πέμπτη η ιστορική κοινή προσευχή με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έπειτα από φωτιά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου - Η συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε ο Νοστράδαμος για την Ελλάδα

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Τι φοβούνται στη φυλακή; Γιατί θα έχει μόνιμη αστυνομική προστασία

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

19:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Λήγει η προθεσμία στις 20 Οκτωβρίου – Πώς θα κάνετε την αίτηση

20:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα του κόσμου - Τι συντάξεις δίνουν

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

20:47LIFESTYLE

Αυτό είναι το ελληνικό video clip που έκανε 600.000 views σε 24 ώρες–Πρωταγωνίστρια καλλονή του GNTM

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ