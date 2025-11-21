ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΑΑΔΕ και ΚΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

Eurokinissi
Εκδόθηκε η 4ΓΒ/2025 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 69/18.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 02 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

