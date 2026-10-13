ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΠΕ)

Snapshot Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ στον διαγωνισμό 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων.

Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως διοικητικές, οικονομικές, μηχανικών, θετικές επιστήμες, πληροφορική, ανθρωπιστικές σπουδές και γεωτεχνικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 13 έως 22 Οκτωβρίου 2026.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε ηλεκτρονική κλήρωση και τυχαιότητα, με προτεραιότητα σε ισοβαθμίες στον μικρότερο τυχαίο αριθμό. Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (4.747) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ» και στους πίνακες κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α΄ 169), μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Καντέ "κλικ" ΕΔΩ και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ΓΒ/2026 ΠΕ

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι μεταβολές, στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες

ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.

Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες

ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)

Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική

ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)

ΠΕ Χημικών

ΠΕ Στατιστικών

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)

ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

ΠΕ Ψυχολόγων

Γεωτεχνικοί

ΠΕ Γεωλόγων

ΠΕ Γεωπόνων σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Διαβάστε επίσης