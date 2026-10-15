ΑΣΕΠ 4Κ/2026 και 5Κ/2026: Σε ανοιχτή κληρωτίδα οι 1.705 μόνιμες θέσεις
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για την 4Κ/2026 και 5Κ/2026
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- Υποβλήθηκαν 9.433 αιτήσεις για 1.654 θέσεις μόνιμου και τρίχρονης σύμβασης προσωπικού στο ΕΣΥ μέσω της προκήρυξης 4Κ/2026.
- Θα ενεργοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας στις 15 Οκτωβρίου 2026 για την τυχαία κατάταξη ισοβαθμούντων υποψηφίων.
- Στην προκήρυξη 4Κ/2026 περιλαμβάνονται 64 θέσεις Πανεπιστημιακής, 676 Τεχνολογικής και 914 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Η προκήρυξη 5Κ/2026 αφορά 51 θέσεις μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα.
- Στους πίνακες κατάταξης θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός κάθε υποψηφίου και σε ισοβαθμίες θα προηγείται αυτός με τον μικρότερο αριθμό.
Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας:
1) 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2026 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/13.03.2026) και
2) 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 (ΦΕΚ 32/τ.ΑΣΕΠ/19.06.2026 και 33/τ.ΑΣΕΠ/26.06.2026),
γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών, ανά προκήρυξη, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν ανά προκήρυξη, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.
Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 12:30 παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ.
4Κ/2026
Οι θέσεις της προκήρυξης 4Κ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
- Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
- Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914
5Κ/2026
Οι ειδικότητες της 5Κ/2026
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
501
ΠΕ Γεωπόνων
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)
1
502
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
503
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
504
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
505
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου
Έβρου
1
506
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας
Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)
1
507
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
508
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
509
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2
510
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
511
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
512
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου
Ξάνθης
2
513
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
Πειραιώς
1
514
ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
601
ΤΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
3
602
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς
Καστοριάς
1
603
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
604
ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας
Θεσσαλονίκης
1
605
ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
606
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
Έβρου
1
607
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
608
ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
609
ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
701
ΔΕ Γεωργοτεχνίτη
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας
Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)
1
702
ΔΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
5
703
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης
Ανατολικής Αττικής
1
704
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
705
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
706
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
707
ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας
Χανίων
1
708
ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου
Χανίων
1
709
ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1
710
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
2
711
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
712
ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
713
ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
714
ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου
Χανίων
1
715
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
716
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
717
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
718
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης
Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)
1
719
ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1