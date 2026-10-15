ΑΣΕΠ 4Κ/2026 και 5Κ/2026: Σε ανοιχτή κληρωτίδα οι 1.705 μόνιμες θέσεις

Snapshot Υποβλήθηκαν 9.433 αιτήσεις για 1.654 θέσεις μόνιμου και τρίχρονης σύμβασης προσωπικού στο ΕΣΥ μέσω της προκήρυξης 4Κ/2026.

Θα ενεργοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας στις 15 Οκτωβρίου 2026 για την τυχαία κατάταξη ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Στην προκήρυξη 4Κ/2026 περιλαμβάνονται 64 θέσεις Πανεπιστημιακής, 676 Τεχνολογικής και 914 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη 5Κ/2026 αφορά 51 θέσεις μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα.

Στους πίνακες κατάταξης θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός κάθε υποψηφίου και σε ισοβαθμίες θα προηγείται αυτός με τον μικρότερο αριθμό. Snapshot powered by AI

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας:

1) 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2026 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/13.03.2026) και

2) 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 (ΦΕΚ 32/τ.ΑΣΕΠ/19.06.2026 και 33/τ.ΑΣΕΠ/26.06.2026),

γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών, ανά προκήρυξη, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν ανά προκήρυξη, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 12:30 παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ.

4Κ/2026

Οι θέσεις της προκήρυξης 4Κ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914

5Κ/2026

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 501 ΠΕ Γεωπόνων Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) 1 502 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 503 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 504 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος Βοιωτίας 1 505 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου Έβρου 1 506 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) 1 507 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 508 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 509 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2 510 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 511 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 512 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου Ξάνθης 2 513 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς Πειραιώς 1 514 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 601 ΤΕ Γραφικών Τεχνών Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 3 602 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Καστοριάς 1 603 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 604 ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 1 605 ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 606 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Έβρου 1 607 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 608 ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 609 ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 701 ΔΕ Γεωργοτεχνίτη Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης) 1 702 ΔΕ Γραφικών Τεχνών Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5 703 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης Ανατολικής Αττικής 1 704 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 705 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 706 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 707 ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας Χανίων 1 708 ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου Χανίων 1 709 ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α' Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) Έβρου 1 710 ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 2 711 ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 712 ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 713 ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 714 ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου Χανίων 1 715 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος Βοιωτίας 1 716 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 717 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 718 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης Λευκάδας (Ν. Λευκάδα) 1 719 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) Έβρου 1

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