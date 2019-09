Μυρίζει μπαρούτι: Συγκέντρωση πολεμικών πλοίων Ελλάδας και Τουρκίας μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου

Ανεβαίνει δραματικά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με το καθεστώς Ερντογάν να προκαλεί, να εκβιάζει και να λειτουργεί ως «πειρατής» στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι πειρατικού τύπου κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο αλλά και στην κυπριακή ΑΟΖ, δυναμιτίζουν τις διμερείς σχέσεις και φέρνουν τις δύο χώρες ακόμα και στα πρόθυρα «θερμού» επεισοδίου.

Μέχρι που μπορούν να φτάσουν αυτές οι προκλήσεις; Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις προθέσεις του αλλοπρόσαλλου «σουλτάνου», ο οποίος όμως ξέρει καλά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις προκλήσεις του. Λαμβάνει άλλωστε καθημερινά το μήνυμα από τους Τούρκους πιλότους που παθαίνουν πανωλεθρία πάνω από το Αιγαίο από τα ελληνικά μαχητικά. Γνωρίζει επίσης πως στη θάλασσα οι Έλληνες δεν αστειεύονται. Το πανίσχυρο Πολεμικό μας Ναυτικό δεν μπορεί η Τουρκία να το αντιμετωπίσει και σε περίπτωση κλιμάκωσης θα... πονέσει πολύ!

Νέα NAVTEX στο Καστελλόριζο

Είναι προφανές πως με τις συνεχείς παράνομες NAVTEX που εκδίδει η Άγκυρα, επιχειρεί να μετρήσει να αντανακλαστικά της Ελλάδας.

Μια από αυτές είναι και η κίνηση με το παλιό ερευνητικό «Bilim 2» που με ιδιαίτερα δύσκολο καιρό, η Άγκυρα υποχρέωσε το πλήρωμά του να κατευθυνθεί στην ευαίσθητη περιοχή του Καστελόριζου.

Παρά την απάντηση που έλαβε από το Πολεμικό μας Ναυτικό, η Τουρκία εξέδωσε και νέα NAVTEX το πρωί της Δευτέρας (16/09) διατηρώντας το ερευνητικό σκάφος Bilim 2 στην περιοχή του Καστελόριζου για «επιστημονικές έρευνες» και προκαλώντας νέα ανησυχία για τα τουρκικά σχέδια.

Η περιοχή του Καστελόριζου αποτελεί ένα από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους στην περιοχή μας, και σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος για την Άγκυρα, αναφορικά με την «ένωση με τη λιβυκή ΑΟΖ». Το «γκριζάρισμα» του Καστελόριζου και ανοικτά του νησιού είναι μια αναμενόμενη κίνηση, η οποία όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και με αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με την νέα τουρκική αναγγελία (1015/19) το Bilim 2 θα πραγματοποιήσει ωκεανογραφικές – κλιματολογικές έρευνες από 16-18 Σεπτεμβρίου σε μια εκτεταμένη περιοχή η οποία εκτείνεται ανατολικά και νότια του Καστελόριζου επικαλύπτοντας και πάλι μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Πάντως οι ωκεανογραφικές έρευνες δεν έχουν σχέση με τις σεισμογραφικές, καθώς γίνονται σε «στήλη ύδατος» με συλλογή δειγμάτων και δεν αφορούν στην υφαλοκρηπίδα. Όμως η επιλογή των σημείων που γίνεται η επιστημονική έρευνα του Bilim-2 έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας επι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική NAVTEX:

N/W: 1015/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

35 35.00 N – 029 31.00 E

35 50.00 N – 029 30.00 E

36 05.00 N – 029 50.00 E

36 05.00 N – 030 31.00 E

35 00.00 N – 030 31.00 E

35 00.00 N – 029 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.