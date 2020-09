Στο «μυαλό» του παράφρονα Ερντογάν: Τα τρία σενάρια για το Oruc Reis - «Ακουμπά» το Καστελόριζο

Σε τρία σενάρια σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την λήξη της Navtex για τις έρευνες του Oruc Reis, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντινός Φίλης.

Η Άγκυρα συντηρεί τους υψηλούς τόνους, ισχυριζόμενη ότι το Oruc Reis πλέει «σε περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων». Εξέδωσε, μάλιστα, και νέα Navtex, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Δείτε το χάρτη με την περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία βόρεια της Κύπρου:

Τα 3 σενάρια μετά τη λήξη της Navtex

Το πρώτο σενάριο, όπως είπε ο Κωνσταντινός Φίλης στον ΣΚΑΪ, είναι να μην αναθεωρήσει η Τουρκία τη Navtex κάτι που όπως είπε ο καθηγητής θα του προκαλούσε πολύ ευχάριστη αλλά και πολύ μεγάλη έκπληξη.

Το δεύτερο σενάριο θα είναι να ανανεωθεί η Navtex αλλά προς την τουρκική υφαλοκρηπίδα, εξέλιξη που επίσης θα του προκαλούσε έκπληξη.

Το τρίτο και το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, είναι να ανανεωθεί και να πάει πολύ κοντά στο Καστελόριζο δηλαδή, σε χωρικά ύδατα άρα σε κυριαρχία.

Ο Κωνσταντινός Φίλης εξήγησε ότι είναι άλλο πράγμα η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ και άλλο η αιγιαλίτιδα ζώνη που είναι κυριαρχία ενός κράτους. «Όταν μιλάμε για κυριαρχία, εκεί είσαι υποχρεωμένος να την υπερασπιστείς με κάθε τρόπο» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, σε περίπτωση που ένα τέτοιο σενάριο επιβεβαιωθεί και το Oruc Reis πλησιάσει συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία προς δυνητική ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη που είναι μέχρι τα 12 μίλια, «θα πρέπει να κάνουμε κάποια ενέργεια, προφανώς να στήσουμε κάποιο μπλόκο, για να αποφύγουμε το μπλόκο». «Αυτή είναι μια κατακόκκινη γραμμή που αν την υπερβεί η Τουρκία, η κυβέρνηση στο εσωτερικό θα έχει ζήτημα νομιμοποίησης. Και για να σας είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί τι θα έχει ως πρόβλημα η κυβέρνηση. Με απασχολεί ποιο θα είναι το πρόβλημα της χώρας την επόμενη ημέρα», τόνισε.

Σε διπλωματικό επίπεδο στο ερώτημα με ποιον συνομιλεί αυτή την περίοδο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Φίλης εξέφρασε το φόβο του, ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας «αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι συνομιλεί με την ιστορία, δεν συνομιλεί με ηγέτες».

Εξήγησε επίσης ότι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας δεν επιτρέπει στον Τούρκο πρόεδρο να κάνει θεαματικές κινήσεις προς τα πίσω, ωστόσο την όποια αναδίπλωση επιλέξει με τον τρόπο που λειτουργούν τα τουρκικά ΜΜΕ μπορεί να την εμφανίσει στο εσωτερικό της χώρας ως νίκη.

Προκλήσεις δίχως τέλος από την Άγκυρα

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με εμπρηστικές δηλώσεις που κινούνται εκτός διπλωματικής γλώσσας. Ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, κάλεσε την Ελλάδα να σιωπήσει.

«Όσοι εξυφαίνουν συνωμοσίες εις βάρος της Τουρκίας, όπως και στο παρελθόν, θα υποστούν και σήμερα πανωλεθρία. Για να μειωθεί η ένταση (σ.σ. στην Ανατολική Μεσόγειο) απλώς αρκεί να σιωπήσουν ορισμένοι. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, απλώς να σιωπήσουν» δήλωσε ο Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας διεμήνυσε χαρακτηριστικά: «Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη γειτονική μας Ελλάδα να μην επιτρέψει να την χρησιμοποιήσουν για χάρη των συμφερόντων ορισμένων χωρών και να μην γίνει ο "μεζές" τους (σ.σ. το ορeκτικό τους) για τον σκοπό αυτό».

Προβοκάτσια Τσαβούσογλου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ένα φραστικό επεισόδιο είχε και ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη διάρκεια της ομιλίας του δεύτερου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης στο CNN Greece, o Τούρκος υπουργός ήταν την Πέμπτη προσκεκλημένος της Επιτροπής και συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ωστόσο, υπερέβη κατά πολύ τον προβλεπόμενο χρόνο της ομιλίας του, με αποτέλεσμα να μην γίνει διάλογος μεταξύ του υπουργού και των ευρωβουλευτών, όπως ήταν εξάλλου ο σκοπός της πρόσκλησής του, αλλά να κάνει ο κ. Τσαβούσογλου έναν μακροσκελή μονόλογο προκειμένου να μην επιτρέψει, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης, στους ευρωβουλευτές να του απευθύνουν ερωτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε επί σχεδόν 45 λεπτά, όταν ο συνήθης χρόνος για την πρωτολογία είναι πέντε και για την δευτερολογία τρία λεπτά.

Όταν ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός αυτό, ο Μεβλούτ Τσαβούσολγου του απάντησε προκλητικά: «Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω τότε να φύγω». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Νίκος Ανδρουλάκης να ανταπαντήσει ότι «εδώ γίνεται διάλογος και όχι μονόλογος».

Πέραν αυτού του επεισοδίου, στην αρχή της ομιλίας τού Μεβλούτ Τσαβούσογλου εμφανίστηκε στην μία οθόνη της αίθουσας -δίπλα σε εκείνη που εμφανιζόταν ο ίδιος- μία παραποιημένη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας τα αστέρια σχημάτιζαν την ημισέληνο, όπως στην τουρκική σημαία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε επίσης αντιδράσεις.

Η δικαιολογία του κ. Τσαβούσογλου ότι αυτό είναι το έμβλημα που χρησιμοποιεί η Αγκυρα για την ενταξειακή της πορεία στην ΕΕ δεν έπεισε και τελικά η σημαία αποσύρθηκε (βλ. κεντρική φωτογραφία).

Διπλωματικός «πυρετός» με φόντο τη Μεσόγειο

Παράλληλα, οι διπλωματικές διεργασίες στην Αθήνα συνεχίζονται. Η Διάσκεψη των MED-7 στην Κορσική υπήρξε επιτυχής για την Ελλάδα και την Κύπρο από διπλωματικής απόψεως για δυο λόγους. Πρώτον, γιατί επιβεβαιώθηκε το δόγμα Ελλάς - Γαλλία στρατηγική συμμαχία η οποία είναι θέμα 2-3 εβδομάδων να οδηγήσει και σε υπογραφή διευρυμένης αμυντικής συμφωνίας με ρήτρα αποτροπής απέναντι στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, αναφέρθηκε σε «Pax Mediterranea» (Ειρήνη στη Μεσόγειο) στο τέλος της διάσκεψης, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Παρίσι επέλεξε στρατηγικά την πλευρά που θα στηρίξει στη Μεσόγειο, την Ελλάδα, αλλά και ότι αποτελεί υπερδύναμη, όπως παλιά με την Pax Romana και την Pax Americana. Δεύτερον, γιατί κατέγραψε την μεταστροφή χωρών από την θέση της ουδετερότητας και των ίσων αποστάσεων που κρατούσαν μέχρι τώρα, στην αποστολή ηχηρών μηνυμάτων στην Άγκυρα. Οι εφτά ηγέτες δήλωσαν σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ (Gymnich) του Αυγούστου, ότι η Τουρκία εάν δεν τερματίσει τις μονομερείς δραστηριότητες, η ΕΕ είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων που μπορεί να ενισχυθούν και να συζητηθούν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε από την Κορσική την Τουρκία να απέχει από ναυτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες και να επιστρέψει στο τραπέζι των διερευνητικών συνομιλιών, από όπου αποχώρησε το 2016. «Αν δεν συμφωνήσουμε, πάντα υπάρχει η λύση του Δικαστηρίου της Χάγης», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο επισκέπτεται την Κύπρο λίγες ημέρες μετά την μερική άρση εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κύπρο όπου θα συναντηθεί με τον Νίκο Αναστασιάδη. Έχει προηγηθεί τετ α τετ Τραμπ - Πομπέο για την εξωτερική πολιτική που σημαίνει ότι κομίζει μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης. Η ανησυχία για θερμό επεισόδιο είναι έντονο και στην Ουάσιγκτον.

