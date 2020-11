ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex

Σε διάβημα διαμαρτυρίας για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex προχωρά η Αθήνα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών να τονίζει πως ο Νίκος Δένδιας έδωσε σχετικές οδηγίες.

Στην εν λόγω ανακοίνωση, το υπουργείο τονίζει πως η Τουρκία ανακοινώνει τη συνέχιση των παράνομων σεισμικών ερευνών της για 11-23 Νοεμβρίου σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τονίζει δε, πως με την κίνησή της αυτή η Τουρκία παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Διατυμπανίζει δηλαδή ότι θα συνεχίσει να περιφρονεί τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αποφυγή τέτοιων παράνομων ενεργειών και συμμόρφωση της προς τη διεθνή νομιμότητα. Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την προκλητική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την όποια προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, και συμπληρώνει:

«Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική παράνομη συμπεριφορά».

Ελληνική αντί-Navtex

Νωρίτερα σήμερα, η Αθήνα απάντησε στη νέα τουρκική πρόκληση με «όπλο» το Oruc Reis με αντί- Νavtex.

Σύμφωνα με την ελληνική αντί-Navtex, η τουρκική είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Η ελληνική αντί-Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Νωρίτερα, οι τουρκικές Αρχές εξέδωσαν νέα Navtex για το ερευνητικό Oruc Reis.

H νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους αφορά σε περιοχή νότια του Καστελόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη Navtex για το Oruc Reis έληγε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η τουρκική πλευρά έσπευσε να την ανανεώσει γρήγορα -κάτι το οποίο είχε κάνει και την προηγούμενη φορά.

