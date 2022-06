Ελληνοτουρκικά: Τι φοβάται ο Ερντογάν; Η συντριπτική και όχι σημειακή απάντηση της Αθήνας

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολεί πολιτικούς και στρατιωτικούς αναλυτές, ήδη από τα επεισόδια του 2020 στον Έβρο αλλά και στο Αιγαίο, είναι «τι φοβάται ο Ερντογάν και δεν κάνει το απονενοημένο διάβημα να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας;».

Είναι αλήθεια ότι η επιθετική ρητορική του κατά της Ελλάδας και της Δύσης η οποία έχει ξεκινήσει από το επιχειρούμενο πραξικόπημα του 2016, έχει στην κυριολεξία κουράσει τους πάντες, ακόμα κι αυτούς που προσπαθούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να διατηρήσουν κάποιες καλές σχέσεις με τη χώρα του (βλέπε Γερμανία και ΗΠΑ). Ο πολεμικός τυχοδιωκτισμός του και οι συνεχείς κραυγές χωρίς αρχή, μέση και τέλος, δεν δημιουργούν μόνο δυσφορία, αλλά πρωτίστως αποπροσανατολίζουν τη Δύση από άλλα σημαντικά προβλήματα, όπως είναι οι σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και το μείζον πρόβλημα του ενεργειακού το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν η Ευρώπη και η Αμερική. Το καθεστώς Ερντογάν για κάθε λύση έχει ένα πρόβλημα και η τοξικότητα που δημιουργεί στο ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, σίγουρα δεν βοηθάει προς καμία κατεύθυνση.

Ορισμένα από τα σημαντικά ερωτήματα στη διεθνή σκακιέρα είναι μέχρι πού είναι αποφασισμένος να τραβήξει το σκοινί; Θέλει πραγματικά πόλεμο; Κι αν το θέλει γιατί δεν το προκαλεί;. Τι είναι αυτό που φοβάται περισσότερο; Την αντίδραση των ΗΠΑ; Την ελληνογαλλική συμφωνία αποτροπής; Την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας;

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Άγκυρα, μετά τα Ίμια έχει πειστεί ότι αν ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, οι πρώτοι που θα την περάσουν είναι οι Έλληνες και ξέρει καλά ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει ημερομηνία λήξης, ούτε θα είναι ελεγχόμενο σε τοπικό επίπεδο. Όταν ανοίξεις ένα μέτωπο πρέπει να ξέρεις και πώς θα το κλείσεις, αλλιώς η παγίδα θα είναι πολύ μεγάλη. Στην κρίση των Ιμίων οι Τούρκοι γνώριζαν ότι η παρέμβαση των Αμερικανών θα οδηγούσε στο no ships, no troops, no flags. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Ελλάδα έχει ισχυρή δύναμη πυρός όχι μόνο για ένα θερμό επεισόδιο. Την ίδια ώρα όπως εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές ο Ταγίπ Ερντογάν φοβάται ότι ένα μέτωπο εναντίον της Ελλάδας θα τον εγκλωβίσει γύρω από τις ήδη υπάρχουσες εμμονές του για τις ΗΠΑ.

Για να είμαστε ακριβείς ο Ερντογάν δεν έχει απαλλαγεί από τον φόβο ότι οι Αμερικανοί θα χρησιμοποιήσουν την ελληνοτουρκική σύρραξη για να μεθοδεύσουν την ανατροπή του. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι περίπου το ίδιο ισχυρίστηκε και το 2016 με το εναντίον του επιχειρούμενο πραξικόπημα. To εξοπλιστικό μπαράζ της Αθήνας δεν αφήνει το περιθώριο στην Τουρκία να έχει την στρατηγική επιλογή περιορισμού μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης. Ανώτατοι Έλληνες αξιωματικοί έχουν δηλώσει ότι σε περίπτωση τουρκικού επεκτατικού τετελεσμένου, η ελληνική στρατιωτική αντίδραση δεν θα είναι «σημειακή», δηλαδή δεν θα περιορισθεί στον τόπο και στο χρόνο που έχει επιλέξει η Άγκυρα. Θα είναι συντριπτική και θα εξελιχθεί εις τρόπον με τον οποίο θα επιλέξει η Ελλάδα. Αν το καθεστώς Ερντογάν εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση, τότε μάλλον εκτιμάει σωστά ότι οι Αμερικανοί θα τον τελειώσουν πολιτικά.

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr