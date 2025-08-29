Χάνεται και η Αίγυπτος: Συμφωνία με την Τουρκία για drones - Η διπλωματία των όπλων του Ερντογάν

Μια ακόμη δυσάρεστη εξέλιξη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα έρχεται από την Αίγυπτο καθώς η χώρα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο έδωσε τα χέρια με την Τουρκία, αλλά προχώρησε και σε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα, η οποία περιλαμβάνει την από κοινού παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR οι Τούρκοι επιχειρούν να «περικυκλώσουν» την Ελλάδα μέσα από μια αλυσίδα εξοπλιστικών συμφωνιών.

Την είδηση μετέδωσε το τουρκικό δίκτυο A Haber, αναφέροντας ότι «η HAVELSAN υπέγραψε συμφωνία με γνωστή αμυντική βιομηχανία της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της οποίας θα κατασκευαστούν από κοινού αυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Πρόκειται για επιθετικά drones, τα οποία θα αποτελέσουν προϊόν συνεργασίας Καΐρου και Άγκυρας, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε μια περίοδο 12 ετών «παγωμένων» σχέσεων και φέρνοντας τις δύο πλευρές πιο κοντά από ποτέ.

Υπογραμμίζεται ότι η τουρκική πλευρά έχει ανοίξει δίαυλο συνεργασίας όχι μόνο για τα drones, αλλά και για πιθανή συμμετοχή της Αιγύπτου στην παραγωγή του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ.

Το συγκεκριμένο βήμα έρχεται να προστεθεί στις συνομιλίες Άγκυρας – Τρίπολης για τη δημιουργία κοινής στρατιωτικής δύναμης στη Λιβύη, ενώ παράλληλα η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με την Ιταλία.

Διπλωματία των όπλων

Η Άγκυρα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βρει το νέο της όπλο στη διεθνή σκακιέρα: την αμυντική βιομηχανία. Από τα drones Bayraktar, που έχουν γίνει εξαγώγιμο προϊόν σε περισσότερες από 30 χώρες, μέχρι το φιλόδοξο πρόγραμμα του μαχητικού KAAN και τις τελευταίες συμφωνίες με χώρες όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη, η Τουρκία αξιοποιεί την τεχνολογία της για να χτίσει πολιτικές γέφυρες και να εδραιώσει περιφερειακή επιρροή.

Η στρατηγική αυτή, που συχνά περιγράφεται ως «εξαγωγή ισχύος», δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση οπλικών συστημάτων. Συνοδεύεται από διπλωματικές και οικονομικές συμφωνίες, διευρύνοντας το αποτύπωμα της Άγκυρας από τη Βόρεια Αφρική μέχρι και τον Κόλπο.

Η λεγόμενη «διπλωματία των όπλων» αγγίζει όμως και την Ευρώπη. Η Τουρκία κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» από Γερμανία και Βρετανία για την προμήθεια Eurofighter, ενώ πλέον βλέπει και τις Βρυξέλλες να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE.

