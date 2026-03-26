Τουρκικά παραμύθια: Το Ισραήλ αγοράζει ελληνικά νησιά για να κάνει την Κύπρο... Παλαιστίνη

Snapshot Τουρκικά μέσα προωθούν σενάρια ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει ή να μισθώσει ελληνικά νησιά για να επεκτείνει την επιρροή του στην Κύπρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους, Ερτουγρούλογλου, υποστηρίζει χωρίς στοιχεία ότι το Ισραήλ επιδιώκει να δημιουργήσει καταφύγια στα νησιά του Αιγαίου.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ ως μοναδικό σύμμαχο έναντι της Τουρκίας, λόγω απώλειας εμπιστοσύνης σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Τούρκοι στρατιωτικοί προειδοποιούν για πιθανή αλλαγή δημογραφικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα νησιά, καλώντας σε αυστηρή παρακολούθηση και προετοιμασία στρατιωτικής αντίδρασης.

Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις ως απειλή για την παρουσία και τα συμφέροντά της στην περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου.

Εν καιρώ πολέμου, η παραπληροφόρηση, η προπαγάνδα και η διαμόρφωση αντιλήψεων έχουν εξέχουσα θέση.

Και κάπως έτσι θα πρέπει να έχει αντιληφθεί η Άγκυρα το εν λόγω παιχνίδι με περίεργα δημοσιεύματα, επικαλούμενα «αγωνίες» Τουρκοκυπρίων για το μέλλον των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, σκιαγραφόντας μία μεγαλύτερη εικόνα για «σκοτεινά σχέδια» για την Κύπρο, και περί κατάληψής της, από το Ισραήλ σε μία επανάληψη του παλαιστινιακού !!!

Το σενάριο διατυπώνεται από το τουρκικό μέσο Τurkiyegazetesi.

Με τίτλο «Η Ελλάδα θα πουλήσει τα νησιά της στο Αιγαίο στο Ισραήλ! Μια νέα εξέγερση έρχεται από τη συμμαχία του Κακού» και για να γίνει ακόμα πιο αληθοφανές, παρατίθενται δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του ψευδοκράτους, Ερτουγρούλογλου, ο οποίος αποκαλύπτει, χωρίς κανένα ωστόσο στοιχείο, ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να αγοράσει ή να μισθώσει 40 ελληνικά νησιά για να τα μετατρέψει σε καταφύγια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου (στο κέντρο), ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης (δεξιά) και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δίνουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από τριμερή συνάντηση στο ξενοδοχείο «Citadel of David» στην Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Pool EPA

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από το κόμμα «Καχολ Λαβάν» του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Γκαντζ, προβλέπει ότι τα ελληνικά νησιά θα μισθωθούν ή θα αγοραστούν για περίοδο 40-50 ετών με κονδύλια που θα διατεθούν από το Εθνικό Εβραϊκό Ταμείο (JNF).

Σύμφωνα με τον Ερτουγκρουλόγλου βασικός στόχος είναι το νησί της Κύπρου, και ο εποικισμός ελληνικών νησιών από το Ισραήλ να «είναι μια σαφής αιτία πολέμου» και περιγράφει με λεπτομέρειες το σχέδιο: «Είναι πολύ σαφές ότι το Ισραήλ εποφθαλμιά το Αιγαίο. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος τους είναι να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην Κύπρο. Αναφέρουν το ενδεχόμενο απειλής για το Ισραήλ ως λόγο εγκατάστασης στο Αιγαίο. Ωστόσο, το Ισραήλ είναι η χώρα που επιτίθεται, καίει, καταστρέφει και σκοτώνει παντού. Αυτή είναι μια νέα και βρώμικη κίνηση της επεκτατικής νοοτροπίας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα μιας νέας πολιορκητικής ασπίδας που στοχεύει ανοιχτά την Τουρκία. Ακριβώς όπως στο Αζερμπαϊτζάν-Ζανγκεζούρ, τη Συρία, το Ιράν, τη Γάζα και τον Κόλπο. Κανείς δεν πρέπει να δει αυτό το περιστατικό μόνο για το Αιγαίο. Ο πραγματικός τους στόχος είναι να καταλάβουν την Κύπρο».

Το δημοσίευμα μιλάει επίσης για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες, αναφέροντας επίσης ότι «η Ελλάδα έχει χάσει την ελπίδα της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Βλέπουν το Ισραήλ ως τη μόνη δύναμη που μπορούν να εμπιστευτούν στο αντιτουρκικό αίσθημα».

Βάσει του αρθρογράφου η Τουρκία εμφανίζεται «έτοιμη για όλα», επιρρίπτοντας στο πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι το μπλοκάρισμα της Τουρκίας, για τα F-16 και F-35.

«Θέλουν να εκδιώξουν την Τουρκία από την Κύπρο τραβώντας μια γραμμή Iron Dome από το Αιγαίο στην Κύπρο και να μετατρέψουν το Αιγαίο σε μια ισραηλινο-ελληνική λίμνη μαζί με τη Μεσόγειο. Ούτε η ΤΔΒΚ ούτε η μητέρα πατρίδα Τουρκία μπορούν να το επιτρέψουν αυτό», είπε ο Ερτουγρούλογλου.

Ο απόστρατος Τούρκος στρατηγός İbrahim Büyükbaş είπε ότι το νόημα του Αιγαίου για την Τουρκία δεν είναι απλώς μια θάλασσα. «Το μέρος στο οποίο εισέρχεται το Ισραήλ ως «καταφύγιο» σήμερα θα μετατραπεί σε μια γιγαντιαία βάση πληροφοριών και μια παλαιστινιακή φρουρά κατοχής αύριο», είπε ο Büyükbaş, προσθέτοντας, «Η ιστορία μας έχει διδάξει οδυνηρά ότι το εβραϊκό αντανακλαστικό σημαίνει αγοράζοντας γη είναι να σχεδιάσεις έναν χάρτη κατοχής. Είναι σαφές ότι ένα νέο δημογραφικό και ιδιοκτησιακό παιχνίδι έχει καθιερωθεί στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Το σιωνιστικό καθεστώς αναδιαμορφώνει την περιοχή με το πρόσχημα της «ασφάλειας». Η Τουρκία θα πρέπει να παρακολουθεί άμεσα τις κινήσεις περιουσιών στα νησιά του Αιγαίου, όπως και στην Κύπρο. Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο προορατική πολιτική όσον αφορά τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και τα νησιά. Κάθε ενέργεια που θα διαταράξει το καθεστώς των νησιών θα πρέπει να λάβει επιχειρησιακή απάντηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης. Αυτή η σιωπηλή και ύπουλη απειλή πρέπει να εξαλειφθεί».

