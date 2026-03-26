Τουρκικά παραμύθια: Το Ισραήλ αγοράζει ελληνικά νησιά για να κάνει την Κύπρο... Παλαιστίνη

Η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει στραμμένο το βλέμμα της στην Ελλάδα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένας χάρτης του Αιγαίου στη γέφυρα του γερμανικού πολεμικού πλοίου του ΝΑΤΟ FGS Bonn

AP
ΕΘΝΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουρκικά μέσα προωθούν σενάρια ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει ή να μισθώσει ελληνικά νησιά για να επεκτείνει την επιρροή του στην Κύπρο.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους, Ερτουγρούλογλου, υποστηρίζει χωρίς στοιχεία ότι το Ισραήλ επιδιώκει να δημιουργήσει καταφύγια στα νησιά του Αιγαίου.
  • Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ ως μοναδικό σύμμαχο έναντι της Τουρκίας, λόγω απώλειας εμπιστοσύνης σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.
  • Τούρκοι στρατιωτικοί προειδοποιούν για πιθανή αλλαγή δημογραφικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα νησιά, καλώντας σε αυστηρή παρακολούθηση και προετοιμασία στρατιωτικής αντίδρασης.
  • Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις ως απειλή για την παρουσία και τα συμφέροντά της στην περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου.
Snapshot powered by AI

Εν καιρώ πολέμου, η παραπληροφόρηση, η προπαγάνδα και η διαμόρφωση αντιλήψεων έχουν εξέχουσα θέση.

Και κάπως έτσι θα πρέπει να έχει αντιληφθεί η Άγκυρα το εν λόγω παιχνίδι με περίεργα δημοσιεύματα, επικαλούμενα «αγωνίες» Τουρκοκυπρίων για το μέλλον των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, σκιαγραφόντας μία μεγαλύτερη εικόνα για «σκοτεινά σχέδια» για την Κύπρο, και περί κατάληψής της, από το Ισραήλ σε μία επανάληψη του παλαιστινιακού !!!

Το σενάριο διατυπώνεται από το τουρκικό μέσο Τurkiyegazetesi.

Με τίτλο «Η Ελλάδα θα πουλήσει τα νησιά της στο Αιγαίο στο Ισραήλ! Μια νέα εξέγερση έρχεται από τη συμμαχία του Κακού» και για να γίνει ακόμα πιο αληθοφανές, παρατίθενται δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του ψευδοκράτους, Ερτουγρούλογλου, ο οποίος αποκαλύπτει, χωρίς κανένα ωστόσο στοιχείο, ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να αγοράσει ή να μισθώσει 40 ελληνικά νησιά για να τα μετατρέψει σε καταφύγια.

Israel Cyprus Greece Summit

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου (στο κέντρο), ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης (δεξιά) και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δίνουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από τριμερή συνάντηση στο ξενοδοχείο «Citadel of David» στην Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Pool EPA

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από το κόμμα «Καχολ Λαβάν» του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Γκαντζ, προβλέπει ότι τα ελληνικά νησιά θα μισθωθούν ή θα αγοραστούν για περίοδο 40-50 ετών με κονδύλια που θα διατεθούν από το Εθνικό Εβραϊκό Ταμείο (JNF).

Σύμφωνα με τον Ερτουγκρουλόγλου βασικός στόχος είναι το νησί της Κύπρου, και ο εποικισμός ελληνικών νησιών από το Ισραήλ να «είναι μια σαφής αιτία πολέμου» και περιγράφει με λεπτομέρειες το σχέδιο: «Είναι πολύ σαφές ότι το Ισραήλ εποφθαλμιά το Αιγαίο. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος τους είναι να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην Κύπρο. Αναφέρουν το ενδεχόμενο απειλής για το Ισραήλ ως λόγο εγκατάστασης στο Αιγαίο. Ωστόσο, το Ισραήλ είναι η χώρα που επιτίθεται, καίει, καταστρέφει και σκοτώνει παντού. Αυτή είναι μια νέα και βρώμικη κίνηση της επεκτατικής νοοτροπίας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα μιας νέας πολιορκητικής ασπίδας που στοχεύει ανοιχτά την Τουρκία. Ακριβώς όπως στο Αζερμπαϊτζάν-Ζανγκεζούρ, τη Συρία, το Ιράν, τη Γάζα και τον Κόλπο. Κανείς δεν πρέπει να δει αυτό το περιστατικό μόνο για το Αιγαίο. Ο πραγματικός τους στόχος είναι να καταλάβουν την Κύπρο».

Το δημοσίευμα μιλάει επίσης για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες, αναφέροντας επίσης ότι «η Ελλάδα έχει χάσει την ελπίδα της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Βλέπουν το Ισραήλ ως τη μόνη δύναμη που μπορούν να εμπιστευτούν στο αντιτουρκικό αίσθημα».

Βάσει του αρθρογράφου η Τουρκία εμφανίζεται «έτοιμη για όλα», επιρρίπτοντας στο πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι το μπλοκάρισμα της Τουρκίας, για τα F-16 και F-35.

«Θέλουν να εκδιώξουν την Τουρκία από την Κύπρο τραβώντας μια γραμμή Iron Dome από το Αιγαίο στην Κύπρο και να μετατρέψουν το Αιγαίο σε μια ισραηλινο-ελληνική λίμνη μαζί με τη Μεσόγειο. Ούτε η ΤΔΒΚ ούτε η μητέρα πατρίδα Τουρκία μπορούν να το επιτρέψουν αυτό», είπε ο Ερτουγρούλογλου.

Ο απόστρατος Τούρκος στρατηγός İbrahim Büyükbaş είπε ότι το νόημα του Αιγαίου για την Τουρκία δεν είναι απλώς μια θάλασσα. «Το μέρος στο οποίο εισέρχεται το Ισραήλ ως «καταφύγιο» σήμερα θα μετατραπεί σε μια γιγαντιαία βάση πληροφοριών και μια παλαιστινιακή φρουρά κατοχής αύριο», είπε ο Büyükbaş, προσθέτοντας, «Η ιστορία μας έχει διδάξει οδυνηρά ότι το εβραϊκό αντανακλαστικό σημαίνει αγοράζοντας γη είναι να σχεδιάσεις έναν χάρτη κατοχής. Είναι σαφές ότι ένα νέο δημογραφικό και ιδιοκτησιακό παιχνίδι έχει καθιερωθεί στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Το σιωνιστικό καθεστώς αναδιαμορφώνει την περιοχή με το πρόσχημα της «ασφάλειας». Η Τουρκία θα πρέπει να παρακολουθεί άμεσα τις κινήσεις περιουσιών στα νησιά του Αιγαίου, όπως και στην Κύπρο. Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο προορατική πολιτική όσον αφορά τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και τα νησιά. Κάθε ενέργεια που θα διαταράξει το καθεστώς των νησιών θα πρέπει να λάβει επιχειρησιακή απάντηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης. Αυτή η σιωπηλή και ύπουλη απειλή πρέπει να εξαλειφθεί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:04ΚΟΣΜΟΣ

Το μανιτάρι «χρυσός δολοφόνος» δραπέτευσε και καταστρέφει τα δάση της Βόρειας Αμερικής 

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Έχω παιδιά με ταλέντο, αλλά… – Αφήνει κενό ο Μάνταλος» | Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ - Κάηκε ολοσχερώς

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία «υπό απειλή» - Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μελέτη ανατρέπει βασική αντίληψη για τον χρόνο που περνάτε στο κινητό σας

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Καύσιμα: Πλαφόν στις τιμές θέτει η Πολωνία – Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων ψήφισε η Γερμανία

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του άνδρας

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι - Ειδικοί προειδοποιούν

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικά παραμύθια: Το Ισραήλ αγοράζει ελληνικά νησιά για να κάνει την Κύπρο... Παλαιστίνη

18:25TRAVEL

Νόριλσκ: Η πόλη που βρίσκεται σε μόνιμο σκοτάδι και λήθαργο στους -55 βαθμών Κελσίου

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό AKTOR: Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο βρετανικός υπέρ-δορυφόρος που «βλέπει» μέσα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι του Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού στα €920: Ποια επιδόματα συμπαρασύρονται

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ στο Λονδίνο: Αποκαλεί «παιχνίδια» τα βρετανικά αεροπλανοφόρα των 70.000 τόνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

17:39ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ξηροί καρποί από σούπερ μάρκετ - Όσοι τα προμηθεύτηκαν «να μην τα καταναλώσουν»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

17:25ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ