Στην Πορτογαλία ο Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα

Συνεχίστηκε σήμερα η επίσκεψη του υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια στην Πορτογαλία.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

Επισκέφθηκα τη Ναυτική Βάση #Λισαβόνας και το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα οχήματα (CEOV) - Κόμβο Καινοτομίας, παρουσία του Υφυπουργού για την Αμυντική Πολιτική της Πορτογαλίας Nuno Pinheiro Torres



Ενημερώθηκα για την ανάπτυξη πρωτότυπων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων drones και ξεναγήθηκα στο πεδίο δοκιμών τους.

Εξετάσθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας του CEOV με το ΕΛΚΑΚ, καθώς και του πορτογαλικού με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την έδρα του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) στη Λισαβόνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας: Ενημερώθηκα για τον ρόλο των drones στη ναυτική επιτήρηση και ασφάλεια, καθώς και τον ρόλο τους στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Επισκέφθηκα την έδρα του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) @EMSA_EU στη #Λισαβόνα. Ενημερώθηκα για τον ρόλο των drones στη ναυτική επιτήρηση και ασφάλεια, καθώς και τον ρόλο τους στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. pic.twitter.com/A33Ff7lPiM — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 8, 2026

Οι χθεσινές επαφές

Χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας Νούνο Μέλο (Nuno Melo), στο Forte de S. Julião da Barra της Λισσαβώνας.

Μετά την επίσημη υποδοχή ακολούθησε διμερής συνάντηση και γεύμα εργασίας.

Κατά τη συνάντηση διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία και ιδίως στην έρευνα και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμφίβιων συστημάτων.

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τη συνεργασία και τον συντονισμό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Πορτογαλίας στο πλαίσιο της ΕΕ και του NATO.

Τον Έλληνα Υπουργό συνόδευαν ο Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης, η Πρέσβης της Ελλάδος στη Λισαβόνα Κωνσταντίνα Καμίτση και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του ΥΕΘΑ Πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Συνοδευόμενος από τον Πορτογάλο ομόλογο μου, Nuno Melo @NunoMeloMDN, επισκέφτηκα την 506η Μοίρα Αεροσκαφών, στην Αεροπορική Βάση 11 της #Πορτογαλίας.



Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου μεταγωγικού αεροσκάφους #Embraer. pic.twitter.com/x3kRtvQ1T2 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 7, 2026

Στις κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εθνικής Άμυνας προς τον Τύπο δημοσιογράφους, ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Nuno,

Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή σας φιλοξενία, αλλά επίσης για τον ανοιχτό χαρακτήρα των σημερινών μας συζητήσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας – της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και, φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα. Η παραγωγή στην Πορτογαλία και η προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390 είναι ένα από αυτά. Και σας ευχαριστούμε που βλέπετε την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με τόσο θετικό πνεύμα. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, τα Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια Οχήματα, τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, και οι διαπραγματεύσεις για το μηχανισμό ασφαλείας είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε εκτενώς και είμαι χαρούμενος που καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να βρούμε εύκολα κοινό έδαφος και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί.

Πρέπει να πω πως γνωρίζουμε πολύ καλά την γεμάτη υπερηφάνεια παράδοση της Πορτογαλίας στη θάλασσα. Έχετε υπάρξει μια από τις πιο σημαντικές αυτοκρατορίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η θαλάσσια παράδοσή σας είναι τεράστια. Επομένως, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη σχέση, από τις συζητήσεις, από τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το μέλλον τόσο στον τομέα της θάλασσας όσο και στους τομείς της ξηράς και του αέρα. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες προκλήσεις μαζί, ως φιλικές χώρες, ως χώρες με παράδοση στη ναυτιλία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας.

Θα ήθελα να τονίσω και κάτι τελευταίο. Tην Ελλάδα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την έννοια του άρθρου 42 παρ. 7 - το οποίο σημαίνει ότι το ένα κράτος θα πρέπει να στηρίζει το άλλο σε περίπτωση επίθεσης – αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να συζητηθεί πιο διεξοδικά.

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Πορτογαλία σήμερα. Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στις ναυτικές σας βάσεις και στις αεροπορικές σας βάσεις, ώστε να δω τι κάνετε στον τομέα της Άμυνας και θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να σας υποδεχθώ στην Αθήνα.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών.

