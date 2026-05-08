Στην Πορτογαλία ο Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα

Εξετάσθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας του CEOV με το ΕΛΚΑΚ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Στην Πορτογαλία ο Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα
ΕΘΝΙΚΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίστηκε σήμερα η επίσκεψη του υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια στην Πορτογαλία.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

Επισκέφθηκα τη Ναυτική Βάση #Λισαβόνας και το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα οχήματα (CEOV) - Κόμβο Καινοτομίας, παρουσία του Υφυπουργού για την Αμυντική Πολιτική της Πορτογαλίας Nuno Pinheiro Torres

Ενημερώθηκα για την ανάπτυξη πρωτότυπων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων drones και ξεναγήθηκα στο πεδίο δοκιμών τους.

Εξετάσθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας του CEOV με το ΕΛΚΑΚ, καθώς και του πορτογαλικού με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την έδρα του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) στη Λισαβόνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας: Ενημερώθηκα για τον ρόλο των drones στη ναυτική επιτήρηση και ασφάλεια, καθώς και τον ρόλο τους στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Οι χθεσινές επαφές

Χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας Νούνο Μέλο (Nuno Melo), στο Forte de S. Julião da Barra της Λισσαβώνας.

Μετά την επίσημη υποδοχή ακολούθησε διμερής συνάντηση και γεύμα εργασίας.

Κατά τη συνάντηση διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία και ιδίως στην έρευνα και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμφίβιων συστημάτων.

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τη συνεργασία και τον συντονισμό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Πορτογαλίας στο πλαίσιο της ΕΕ και του NATO.

Τον Έλληνα Υπουργό συνόδευαν ο Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης, η Πρέσβης της Ελλάδος στη Λισαβόνα Κωνσταντίνα Καμίτση και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του ΥΕΘΑ Πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Στις κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εθνικής Άμυνας προς τον Τύπο δημοσιογράφους, ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Nuno,

Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή σας φιλοξενία, αλλά επίσης για τον ανοιχτό χαρακτήρα των σημερινών μας συζητήσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας – της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και, φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα. Η παραγωγή στην Πορτογαλία και η προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390 είναι ένα από αυτά. Και σας ευχαριστούμε που βλέπετε την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με τόσο θετικό πνεύμα. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, τα Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια Οχήματα, τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, και οι διαπραγματεύσεις για το μηχανισμό ασφαλείας είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε εκτενώς και είμαι χαρούμενος που καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να βρούμε εύκολα κοινό έδαφος και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί.

Πρέπει να πω πως γνωρίζουμε πολύ καλά την γεμάτη υπερηφάνεια παράδοση της Πορτογαλίας στη θάλασσα. Έχετε υπάρξει μια από τις πιο σημαντικές αυτοκρατορίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η θαλάσσια παράδοσή σας είναι τεράστια. Επομένως, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη σχέση, από τις συζητήσεις, από τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το μέλλον τόσο στον τομέα της θάλασσας όσο και στους τομείς της ξηράς και του αέρα. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες προκλήσεις μαζί, ως φιλικές χώρες, ως χώρες με παράδοση στη ναυτιλία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας.

Θα ήθελα να τονίσω και κάτι τελευταίο. Tην Ελλάδα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την έννοια του άρθρου 42 παρ. 7 - το οποίο σημαίνει ότι το ένα κράτος θα πρέπει να στηρίζει το άλλο σε περίπτωση επίθεσης – αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να συζητηθεί πιο διεξοδικά.

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Πορτογαλία σήμερα. Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στις ναυτικές σας βάσεις και στις αεροπορικές σας βάσεις, ώστε να δω τι κάνετε στον τομέα της Άμυνας και θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να σας υποδεχθώ στην Αθήνα.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η ΑΑΔΕ στέλνει μαζικά ειδοποιητήρια και ζητά από αγρότες επιστροφές από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕ

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για συνονθύλευμα ζέστης και βροχής - Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Νέο εντυπωσιακό βίντεο κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Και οι έξι σφαίρες πέτυχαν στον κορμό τον Νικήτα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση - Του έδωσε 2 χαριστικές βολές

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

17:49ANNOUNCEMENTS

Ιερά Οδός, 21 χλμ.: Ένα ντοκιμαντέρ για τα σύγχρονα μυστικά του τελετουργικού δρόμου της αρχαιότητας

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκθεση: Πόσες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν χτυπήθηκαν μέχρι στιγμής

17:28ΚΟΣΜΟΣ

ΜΜΕ του Ιράν: Σποραδικές συγκρούσεις αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Bloomberg: Το σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο 

17:14ANNOUNCEMENTS

Athens Photo World 2026: Όλα έτοιμα για το πάρτι εγκαινίων των θερινών εκθέσεων

17:11ANNOUNCEMENTS

«ΤΟ ΣΠΟΤ» του Ζήση Ρούμπου

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα - Διαφεύγουν οι δράστες 

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Έκανα ό,τι μπορούσα να αποτρέψω τον άντρα μου», είπε η σύζυγος του 54χρονου

16:47ANNOUNCEMENTS

Έλληνες προπονητές που άφησαν το στίγμα τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπάσκετ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις στη Σιρίκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

16:39LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: «Κλείδωσε» η τηλεοπτική της επιστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

16:24LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη aka Amiyiami: Οι φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άρη Σβολάκη

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Bloomberg: Το σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο 

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Έκανα ό,τι μπορούσα να αποτρέψω τον άντρα μου», είπε η σύζυγος του 54χρονου

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ