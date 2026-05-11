Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας και σόου Μίτσκοσκι

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας και πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό του γειτονικού μας κρατιδίου.

Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, χθες παραβρέθηκε στα αποκαλυπτήρια μνημείου «για τους Νοτιοσλάβους ήρωες» στο αλβανικό χωριό Τούμινετς, σύμφωνα με τη σελίδα του στο Facebook.

Όπως φαίνεται στο μνημείο διακρίνεται ο Ήλιος της Βεργίνας.

Σαν να μην έφτανε αυτό προκλητικές ήταν και οι δηλώσεις του Σκοπιανού πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο Σκοπιανός πρωθυπουργός αναφέρει:

Σήμερα συναντήθηκα με τους Μακεδόνες από το Τούμινετς, την Πρέσπα και τη Μάλα Πρέσπα.

Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ας ενωθούμε γύρω από τα εθνικά συμφέροντα. Γύρω από το μέλλον των παιδιών μας. Γύρω από τον σεβασμό της δικής μας ιστορίας και της αξιοπρέπειας του λαού. Οι πρόγονοί μας δεν διχάστηκαν όταν υπερασπίστηκαν την ελευθερία τους. Δεν ρώτησαν ποιος από πού ήταν, ούτε ποιος ανήκε σε ποιον. Όλοι στέκονταν κάτω από ένα όνομα - Μακεδονία.

Οι Μακεδόνες στην Αλβανία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μακεδονικού εθνικού ιστού. Η επιμονή σας εδώ και δεκαετίες είναι ένα κατόρθωμα άξιο σεβασμού. Διατηρήσατε το μακεδονικό όνομα, τη γλώσσα, την παράδοση και το πνεύμα ακόμα και όταν ήταν πιο δύσκολο. Και γι' αυτό σήμερα θέλω να πω ξεκάθαρα:

Η Πατρίδα δεν θα σας ξεχάσει.

Η Μακεδονία στέκεται με τον λαό της όπου κι αν βρίσκεται, με σεβασμό, φροντίδα και ειλικρινή υποστήριξη.

