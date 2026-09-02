Στρατόπεδα θα μετατραπούν σε δικαστικές εγκαταστάσεις - Υπεγράφη συμφωνία ΥΠΕΘΑ - Δικαιοσύνης

Snapshot Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση μη επιχειρησιακών στρατοπέδων ως δικαστικών εγκαταστάσεων.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση διαθέσιμων χώρων του ΥΠΕΘΑ για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα δημιουργεί νέες υποδομές για τη Δικαιοσύνη, ενώ το ΥΠΕΘΑ θα λαμβάνει αντίτιμο το οποίο θα επενδύεται στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατόπεδα στο Ναύπλιο και το Γύθειο, μεταξύ άλλων, θα μετατραπούν σε δικαστικές εγκαταστάσεις, αναδεικνύοντας τη συνεργασία των δύο υπουργείων.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της δημόσιας περιουσίας με μακροπρόθεσμα οφέλη για την εθνική οικονομία, τη Δικαιοσύνη και την κοινωνία. Snapshot powered by AI

Στην αξιοποίηση στρατοπέδων που δεν θεωρούνται επιχειρησιακά αναγκαία, προκειμένου να στεγαστούν δικαστικές υπηρεσίες, προχωρούν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης.

Τη σχετική Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση και αναβάθμιση διαθέσιμων χώρων και ακινήτων του ΥΠΕΘΑ, με στόχο να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες της Δικαιοσύνης και να δημιουργηθούν σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις για τις δικαστικές αρχές.

Φλωρίδης: Νέο κτηριακό πρόγραμμα για τη Δικαιοσύνη

Ο Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για την έναρξη ενός νέου και φιλόδοξου κτηριακού προγράμματος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Η υπογραφή της σημερινής στρατηγικής Συμφωνίας σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου φιλόδοξου κτηριακού προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, μέσω της συμφωνίας δίνεται η δυνατότητα «πλήρους ανακαίνισης χώρων και καταστημάτων, όπου απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα», εκτιμώντας ότι το εγχείρημα μπορεί να αφήσει «βαθύ αποτύπωμα».

Δαβάκης: Αμοιβαίο όφελος για Δικαιοσύνη και Ένοπλες Δυνάμεις

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Δαβάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων και την ορθολογική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, η πρωτοβουλία βασίζεται στην αρχή του «αμοιβαίου οφέλους»: η Δικαιοσύνη αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για τη στέγαση των υπηρεσιών της, ενώ το ΥΠΕΘΑ θα λαμβάνει το προβλεπόμενο αντίτιμο για την παραχώρηση της περιουσίας του.

Οι πόροι αυτοί, όπως σημείωσε, θα επιστρέφουν στη μέριμνα του προσωπικού και στην κάλυψη αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα στρατόπεδα σε Ναύπλιο και Γύθειο

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της συνεργασίας των δύο υπουργείων ο Θανάσης Δαβάκης ανέφερε τα ιστορικά κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και τα στρατόπεδα «Ζησιμόπουλου» στο Ναύπλιο και «Μαντούβαλου» στο Γύθειο.

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για έργα «κομβικής σημασίας», τα οποία αναδεικνύουν στην πράξη τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη αναγκών της Δικαιοσύνης.

«Μέσα από τέτοιες συνέργειες, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σταθερή πρόοδο και αξιοποίηση των δημόσιων πόρων με μακροπρόθεσμο όφελος για την εθνική οικονομία, τη Δικαιοσύνη και την κοινωνία», κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.