Αιγαίο: Τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις - Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Snapshot Η Τουρκία προχώρησε σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο χρησιμοποιώντας ένα CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι παραβιάσεις καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο χωρίς σχηματισμό ή παρουσία οπλισμένων τουρκικών αεροσκαφών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών συνολικά πέντε φορές, με πέντε μεμονωμένες κινήσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και πάγια πρακτική.

Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, με την Τουρκία να πραγματοποιεί σήμερα 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, χρησιμοποιώντας πέντε αεροσκάφη, ένα CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν πέντε μεμονωμένες τουρκικές κινήσεις, εκ των οποίων μία από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τέσσερις από UAV.

Συνολικά, πέντε αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός ή παρουσία οπλισμένων τουρκικών αεροσκαφών.

Οι έξι παραβάσεις καταγράφηκαν ως εξής:

1 από το CN-235,

5 από τα UAV.

Αντίστοιχα, οι 11 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου αποδίδονται σε έξι από το CN-235 και πέντε από τα UAV.

Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

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