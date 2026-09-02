Νέα πρόκληση: Η τουρκική προπαγάνδα πέρασε τα παράνομα θαλάσσια πάρκα στο Marine Traffic

Η Άγκυρα καταχώρισε το αυθαίρετο «θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» νότια του Καστελλόριζου στην παγκόσμια πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων, όπως έκανε και με το έτερο παράνομο θαλάσσιο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο. 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέα πρόκληση: Η τουρκική προπαγάνδα πέρασε τα παράνομα θαλάσσια πάρκα στο Marine Traffic
ΕΘΝΙΚΑ
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Στην παγκοσμίως γνωστή πλατφόρμα Marine Traffic για την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας σε ζωντανό χρόνο, η τουρκική προπαγάνδα κατάφερε να «περάσει» τις ονομασίες των παράνομων θαλάσσιων πάρκων της.

Όποιος ανατρέξει στους χάρτες της εφαρμογής και εστιάσει στη θαλάσσια έκταση νοτίως του Καστελλόριζου, - κάτι που πολλοί Έλληνες έκαναν για να παρακολουθήσουν την πορεία του τουρκικού ερευνητικού νότια του Καστελόριζου - διαπιστώνει ότι η περιοχή έχει ήδη «βαφτιστεί» επισήμως από την τουρκική πλευρά. Στην οθόνη προβάλλεται ο τίτλος «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» (Fethiye-Kas National Marine Park), αποτυπώνοντας ένα ανύπαρκτο και μονομερώς ανακηρυγμένο καθεστώς. Η Άγκυρα δεν επέλεξε τυχαία το συγκεκριμένο εργαλείο. Το Marine Traffic δεν αποτελεί έναν απλό ιστότοπο, αλλά την παγκόσμια ψηφιακή βάση δεδομένων που συμβουλεύονται καθημερινά εκατομμύρια χρήστες, από καπετάνιους εμπορικών πλοίων και ναυτιλιακές εταιρείες μέχρι κρατικές αρχές και διεθνείς αναλυτές.

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Μέσα από αυτή την ψηφιακή διείσδυση, η Τουρκία επιχειρεί να εξοικειώσει τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα με τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της. Όταν ένας ξένος αξιωματικός γέφυρας ή ένας ερευνητής βλέπει καθαρά αποτυπωμένα τα όρια ενός τουρκικού θαλάσσιου πάρκου πάνω από ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η τουρκική αξίωση αποκτά σταδιακά υπόσταση κανονικότητας. Πρόκειται για έναν μεθοδευμένο υβριδικό ελιγμό, ο οποίος μετατρέπει ένα τεχνικό εργαλείο εντοπισμού σκαφών σε όχημα γεωπολιτικής προπαγάνδας.

marine traffic

Προκλήσεις και επί του πεδίου

Η χαρτογραφική αυτή μεθόδευση δεν έμεινε στα λόγια, αλλά συνοδεύτηκε άμεσα από κινήσεις στο πεδίο. Την ίδια ώρα που το Marine Traffic προβάλλει την τουρκική ονομασία, η Άγκυρα έστειλε στο ίδιο ακριβώς θαλάσσιο σημείο το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara». Η παράνομη τουρκική NAVTEX δεσμεύει την περιοχή έως τις 15 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντας ως δικαιολογία περιβαλλοντικές και επιστημονικές έρευνες εντός του δήθεν πάρκου.

Παραμένει παντελώς ακατανόητο πώς επιτρέπεται στην τουρκική προπαγάνδα να παρελαύνει ανενόχλητη σε μια πλατφόρμα με παγκόσμια ακτινοβολία, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη καμία αποφασιστική ελληνική παρέμβαση. Προς το παρόν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Αθήνα «θα επιληφθεί του θέματος».

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