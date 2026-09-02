Έλενα Ακρίτα: Καταψηφίστηκε η υποψηφιότητά της για αντιπρόεδρος στη Βουλή

Snapshot Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για αντιπρόεδρος της Βουλής καταψηφίστηκε.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 να ψηφίζουν «παρών».

Την υποψηφιότητα στήριξαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση.

Η ΝΔ και η Νίκη ψήφισαν «παρών» στην ψηφοφορία. Snapshot powered by AI

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, καταψηφίστηκε.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές με την υποψηφιότητα της βουλευτού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μη συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία καθώς υπερψήφισαν 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν «παρών».

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων την κυρία Ακρίτα υποστήριξαν οι ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση ενώ ΝΔ και Νίκη ψήφισαν «παρών».

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