Πενσυλβάνια: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 22χρονο που χτύπησε την πόρτα αγνώστου

Πλάνα από κάμερα σώματος που φορούσε ο 58χρονος αστυνομικός Σον Φάρελ δείχνουν ότι πυροβόλησε τον 22χρονο Γκλένγουντ Ερλ Πάισερ, καθώς εκείνος περπατούσε προς το μέρος του με τα χέρια ψηλά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας Μοντγκόμερι

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πενσυλβάνια: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 22χρονο που χτύπησε την πόρτα αγνώστου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αστυνομικός Σον Φάρελ κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση μετά τον θάνατο του 22χρονου Γκλένγουντ Ερλ Πάισερ στην Πενσυλβάνια.
  • Ο 22χρονος πυροβολήθηκε ενώ περπατούσε προς τον αστυνομικό με τα χέρια ψηλά, όπως φαίνεται σε πλάνα από την κάμερα σώματος του αστυνομικού.
  • Ο Πάισερ είχε χτυπήσει κατά λάθος την πόρτα λάθος σπιτιού ενώ έψαχνε για φίλους και βρέθηκε στη βεράντα του σπιτιού όταν κλήθηκε η αστυνομία.
  • Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο αστυνομικός έκανε παράνομη χρήση θανατηφόρας βίας και δεν χρησιμοποίησε άλλες μη θανατηφόρες επιλογές όπως το Taser.
  • Ο 58χρονος αστυνομικός παραδόθηκε, με εγγύηση 75.000 δολαρίων, και η επόμενη ακρόασή του ορίστηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.
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Ένας αστυνομικός στην Πενσυλβάνια κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, αφού πυροβόλησε και σκότωσε έναν φοιτητή, ο οποίος κατά λάθος χτύπησε την πόρτα ενός αγνώστου, στην προσπάθεια του να βρει τους φίλους του.

Πλάνα από κάμερα σώματος που φορούσε ο 58χρονος αστυνομικός Σον Φάρελ δείχνουν ότι πυροβόλησε τον 22χρονο Γκλένγουντ Ερλ Πάισερ, καθώς εκείνος περπατούσε προς το μέρος του με τα χέρια ψηλά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας Μοντγκόμερι.

Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Αυγούστου στον δήμο Upper Pottsgrove. Το προηγούμενο βράδυ, ο 22χρονος είχε βγει σε ένα μπαρ για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός φίλου του. Φεύγοντας από το μπαρ, ο 22χρονος κατευθύνθηκε στο σπίτι ενός φίλου του, αλλά κατέληξε σε λάθος διεύθυνση.

22χρονος φοιτητής - Πενσυλβάνια

Ο 22χρονος Γκλένγουντ Ερλ Πάισερ

BBC

Καθώς ο 22χρονος χτυπούσε την πόρτα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θορυβήθηκε και κάλεσε την αστυνομία. Φτάνοντας στο σημείο, ο 58χρονος αστυνομικός βρήκε τον φοιτητή στην βεράντα του σπιτιού, όπου είχε καθίσει για να επικοινωνήσει με τους φίλους του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Αστυνομία, δείξε μου τα χέρια σου», φώναξε ο Φάρελ, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι εξέτασαν το βίντεο. «Ψηλά τα χέρια, ψηλά τα χέρια τώρα, πέσε στο έδαφος». Στα πλάνα από την κάμερα σώματος, φαίνεται ο 22χρονος να σηκώνει τα χέρια του ψηλά και να περπατά αργά προς τον 58χρονο, ενώ ο αστυνομικός φώναξε: «Πέσε στο έδαφος».

Τότε, ο 58χρονος αστυνομικός ακούγεται να λέει «σταμάτα, αλλιώς θα...» και στην συνέχεια πυροβολεί τον 22χρονο δύο φορές στο στήθος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ο 22χρονος βρισκόταν σε απόσταση περίπου έξι μέτρων από τον αστυνομικό όταν αυτός άνοιξε πυρ.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Μοντγκόμερι, Κέβιν Στιλ, δήλωσε ότι αστυνομικός έκανε «παράνομη χρήση θανατηφόρας βίας». «Ο Φάρελ είχε στην διαθεσιμότητα του άλλη μη θανατηφόρα όπλα που δεν χρησιμοποίησε, συμπεριλαμβανομένου ενός Taser». Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μετά τους πυροβολισμούς ο 58χρονος ισχυρίστηκε σε έναν άλλον αστυνομικό ότι ο 22χρονος «του όρμησε, του φώναξε και δεν έπεφτε στο έδαφος».

Ωστόσο, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι αυτή η εκδοχή των γεγονότων έρχεται σε αντίθεση με το υλικό της κάμερας.

Ο 58χρονος παραδόθηκε στις αρχές την Τρίτη και η εγγύησή του ορίστηκε στα 75.000 δολάρια. Η επόμενη του ακρόαση έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι γονείς του 22χρονου δήλωσαν ότι ο γιος τους ήταν «ένα πολύ στοργικό και τρυφερό παιδί», το οποίο σε λίγες μόλις ημέρες θα επέστρεφε στην σχολή του, μετά το τέλος των καλοκαιρινών του διακοπών.

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