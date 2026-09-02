Πανελλήνιες 2026: Λήγει η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πανελλήνιες 2026: Λήγει η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελληνίων 2026 στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται υποχρεωτικά έως 4 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών.
  • Οι επιτυχόντες που είχαν προηγούμενη εγγραφή σε ΑΕΙ ή ΑΕΑ υποχρεούνται να δηλώσουν την προηγούμενη Σχολή ή Τμήμα για να ολοκληρωθεί η νέα εγγραφή τους.
  • Οι επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις πρέπει να καταθέσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
  • Η εγγραφή των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και απαιτεί την υποβολή επιπλέον βεβαιώσεων στις Γραμματείες.
  • Οι απόφοιτοι Λυκείου με διακρίσεις σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς υποβάλλουν αίτηση εγγραφής απευθείας στις Γραμματείες, χωρίς ηλεκτρονική διαδικασία, εντός της ίδιας προθεσμίας.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των Πανελλήνιων εξετάσεων 2026 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη 27 Αυγούστου και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2026 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

Α. Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2026, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Β. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026, εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνον που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο Σοβαρών Παθήσεων.

Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων, στην περίπτωση που απώλεσαν ή αγνοούν το κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας, μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ θα υπάρξει από 1η Σεπτεμβρίου 2026 υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση, προς διευκόλυνση όλων των επιτυχόντων, στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα παρέχεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για κάθε βήμα της εφαρμογής.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ίδιο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής το Τμήμα ή τη Σχολή της προηγούμενης εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του, είναι ο αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο του, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα τροποποίησης. Οι απόφοιτοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που διαθέτουν προσωρινό ΑΜΚΑ υποβάλλουν αίτηση εγγραφής κατευθείαν στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο του επιτυχόντα και επιβεβαιώνεται μέσω σχετικού μηχανισμού της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι, η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες. Μετά την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, η εγγραφή του επιτυχόντος στο 1ο Εξάμηνο σπουδών του Τμήματος επιτυχίας του έχει ολοκληρωθεί.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και στην υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προς κατάργηση αίτησης.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησαν.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αριθ.Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται επίσης ότι, η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, πραγματοποιείται μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 έως και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (27-8-2026 έως 4-9-2026) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής επιτυχίας τους τα εξής:

α) βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

β) αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης στο οποίο θα αναφέρεται η ιδιότητα του μουσουλμανικού θρησκεύματος, είτε σχετική βεβαίωση των Μουφτήδων Θράκης (Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου).

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στη Βαλκανική, στην Ευρωπαϊκή ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών κλπ.

Τέλος, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι από Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 έως και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στις Γραμματείες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στη Βαλκανική, στην Ευρωπαϊκή ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’)). Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.Φ.153/66380/Α5/2021 (ΦΕΚ 2449 Β΄), οι ανωτέρω μαζί με την αίτηση εγγραφής καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα απαιτούμενα όπως προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και του άρθρου 9 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή.

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