Ολυμπιακός: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Λέον Μπέιλι
Ανοιχτό παραμένει το αν ο Τζαμαϊκανός εξτρεμ θα αποκτηθεί με μεταγραφή ή με δανεισμό
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Πληροφορίες από την Αγγλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του 29χρονου Τζαμαϊκανού διεθνή εξτρέμ Λέον Μπέιλι.
Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Κίνγκστον (Τζαμάικα), έχει ύψος 1,78 μ. και είναι αριστεροπόδαρος, αγωνιζόμενος κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης με συγκλίσεις. Δεσμεύεται με την Άστον Βίλα έως τις 30 Ιουνίου 2027.
Αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Τζαμάικας από το 2019. Έχει περάσει και από τη Λεβερκούζεν πριν την Premier League, ενώ την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός στην Ρόμα με συμπαίκτη τον Τσιμίκα.
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