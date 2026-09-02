Μουζακίτης: Ανακοινώθηκε από τη Χαλ – Πενταετές συμβόλαιο για τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί και επίσημα παίκτης της Χαλ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μουζακίτης: Ανακοινώθηκε από τη Χαλ – Πενταετές συμβόλαιο για τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Ο Χρήστος Μουζακίτης υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Χαλ έως το καλοκαίρι του 2031.
  • Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου και ήταν η 18η και τελευταία προσθήκη της Χαλ για το καλοκαίρι.
  • Ο 19χρονος διεθνής μέσος προέρχεται από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 39 συμμετοχές την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων 10 στο Champions League.
  • Ο Μουζακίτης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και ήταν μέλος της ομάδας Νέων που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024.
  • Έχει 11 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, με την πρώτη κλήση να γίνεται το 2024 από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
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Παίκτης της Χαλ είναι και επίσημα ο Χρήστος Μουζακίτης, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο 19χρονος διεθνής μέσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Αγγλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2031, ενώ το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκε από τον σύλλογο.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, με τον Μουζακίτη να αποτελεί την 18η και τελευταία προσθήκη της Χαλ για το φετινό καλοκαίρι.

Ο νεαρός χαφ αφήνει τον Ολυμπιακό πραγματοποιώντας την περασμένη σεζόν 39 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», εκ των οποίων οι 10 στο Champions League.

Η πορεία του στον Ολυμπιακό είχε αρχίσει από τα τμήματα υποδομής, πριν περάσει στην Κ19 και στη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια κερδίσει θέση στην πρώτη ομάδα. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας Νέων που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024.

Παράλληλα, ο Μουζακίτης έχει ήδη κάνει το βήμα στην Εθνική Ανδρών, με την πρώτη του κλήση να έρχεται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς το 2024. Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 11 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

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