Trend στο Χ η ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η παρουσία του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

Πολλοί χρήστες υπενθυμίζουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014 και εκφράζουν σκεπτικισμό για τις νέες ανακοινώσεις.

Το hashtag #παπάτζα_Θεσσαλονίκης έχει γίνει trend στο X, με σχόλια κυρίως επικριτικά και σατιρικά. Snapshot powered by AI

Ομιλία στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας όπου θα και παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του.

Η παρουσία του κ. Τσίπρα στη συμπρωτεύουσα έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις στα social media, ενώ αρκετοί χρήστες έφεραν στη μνήμη τους το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τα όσα είχε ανακοινώσει το 2014 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το hashtag #παπάτζα_Θεσσαλονίκης, έχει γίνει trend στο X, με αρκετούς να σχολιάζουν σκωπτικά τα όσα πρόκειται να ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

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