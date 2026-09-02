Σταύρος Μπένος: Παραιτήθηκε από την  Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου

Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Σταύρος Μπένος: Παραιτήθηκε από την  Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου, επικαλούμενος λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας.
  • Καταγγέλλει κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει τη φιλοσοφία του Masterplan και υποστηρίζει ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η οργάνωση και υλοποίηση των ήδη προβλεπόμενων παρεμβάσεων.
  • Επισημαίνει ότι οι πόροι ύψους 3 δισ. ευρώ είναι διασφαλισμένοι, αλλά υπάρχει κίνδυνος απώλειας συνοχής και εκφυλισμού του προγράμματος χωρίς κοινό επιχειρησιακό και στρατηγικό κέντρο.
  • Κριτικάρει την απόσυρση της ηλεκτροκίνησης και του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου από τις άμεσες προτεραιότητες και τη διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τη Βόρεια Εύβοια.
  • Αμφισβητεί το προτεινόμενο διοικητικό μοντέλο με κυβερνητικό γραμματέα, τονίζοντας ότι οι τοπικοί θεσμοί έχουν τη θεσμική νομιμοποίηση να ηγηθούν της ανασυγκρότησης.
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Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Σουφλί, ο Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου.

Το μήνυμα που εξέπεμψε από το Σουφλί ήταν ότι το κρίσιμο ζήτημα για τον Έβρο δεν είναι πλέον η εξαγγελία νέων πόρων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν οι ήδη προβλεπόμενες παρεμβάσεις.

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έκανε λόγο για μια κατάσταση «απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης», καταγγέλλοντας κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Masterplan, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου pameevro.

Η κίνηση έρχεται μετά τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βύσσα, όπου είχαν ήδη διαμορφωθεί σημαντικές διαφωνίες για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης του Έβρου.

Ο ίδιος απέδωσε την απόφασή του πρωτίστως σε λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται, όπως είπε, για μια επιλογή που υπαγορεύεται από πολιτική ή συναισθηματική φόρτιση.

Ο κ. Μπένος διευκρίνισε παράλληλα ότι η αποχώρηση αφορά τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο και όχι το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Το σωματείο, όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να δρα στην περιοχή ως ανεξάρτητος φορέας, χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι επί πέντε χρόνια εργάστηκε εθελοντικά για τις ανάγκες της ανασυγκρότησης, ενώ το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει διαθέσει περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Εύβοια και τον Έβρο.

Κεντρικό σημείο της κριτικής του ήταν ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να υλοποιηθεί το Masterplan για τον Έβρο.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπένο, το πρόβλημα δεν είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Όπως υποστήριξε, οι πόροι ύψους 3 δισ. ευρώ είναι διασφαλισμένοι. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν μέσα από έναν ενιαίο σχεδιασμό που θα συνδέει τα έργα και τις παρεμβάσεις μεταξύ τους.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εάν το περιφερειακό πρόγραμμα συνεχίσει να εφαρμόζεται με τη σημερινή του μορφή, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η συνοχή του αρχικού σχεδιασμού. Όπως υποστήριξε, το πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 238 έργα μπορεί μέσα στην επόμενη τριετία να οδηγηθεί σε πλήρη εκφυλισμό, εφόσον δεν υπάρξει ένα κοινό επιχειρησιακό και στρατηγικό κέντρο.

Ο κ. Μπένος συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με το μοντέλο του πελατειακού κράτους και την προτεραιότητα που, κατά την άποψή του, δίνεται σε μεμονωμένα έργα αντί μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή λογική των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των υποδομών και ειδικότερα στον σιδηρόδρομο.

Όπως υποστήριξε, η ηλεκτροκίνηση και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου του Έβρου δεν περιλαμβάνονται πλέον στις άμεσες προτεραιότητες, γεγονός που θεωρεί ασυμβίβαστο με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τη Βόρεια Εύβοια προκαλεί ερωτήματα, καθώς εκεί ο οδικός άξονας, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε άμεσα στον σχεδιασμό.

Στο στόχαστρο του Σταύρου Μπένου βρέθηκε και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Όπως ανέφερε, τρία χρόνια μετά την καταστροφή, δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί το ποσό του 1 εκατ. ευρώ προς το ΔΠΘ, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα έξι στρατηγικές μελέτες που αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική του Έβρου.

Για τον ίδιο, η καθυστέρηση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και της σημερινής εφαρμογής του.

Αμφισβήτηση εξέφρασε και για το προτεινόμενο διοικητικό μοντέλο στην περιοχή.

Ο θεσμός του κυβερνητικού γραμματέα χαρακτηρίστηκε από τον κ. Μπένο περιττός και υποτιμητικός για τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Κατά την άποψή του, οι τοπικοί θεσμοί διαθέτουν την απαιτούμενη θεσμική νομιμοποίηση και δυνατότητα να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σταύρος Μπένος κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική που ακολουθείται και να επαναφέρει τα έργα κάτω από την ενιαία στρατηγική ομπρέλα του Masterplan.

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