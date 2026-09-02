Συναντήση Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των μίντια, Ρούμπερτ Μέρντοχ

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του είχαν γεύμα με τον μεγιστάνα των μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ.

Τον Ρούπερτ Μέρντοχ συνόδευσαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα και η CEO του ομίλου News Corp, Ρεμπέκα Μπρους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο διευθυντής της New York Post, Κιθ Πουλ.

Ο όμιλος News Corp του Μέρντοχ περιλαμβάνει το Fox, την Wall Street Journal, την The Sun και την New York Post. Snapshot powered by AI

Γεύμα με τον μεγιστάνα των μίντια, Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία συνόδευσε η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα και η ισχυρή CEO του μιντιακού ομίλου του, Ρεμπέκα Μπρους. Παρών ήταν και ο διευθυντής του ομίλου της New York Post, Κιθ Πουλ.

Ο όμιλιος των μίντια του Ρούπερτ Μέρντοχ, της News Corp. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox, τις βρετανικές εφημερίδες Times και Sun και τις αμερικανικές εφημερίδες Wall Street Journal και New York Post.

Στην Αυστραλία ο όμιλος κατέχει τις εφημερίδες The Daily Telegraph, Herald Sun, και The Australian και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News Australia.