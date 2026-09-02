Η Ελλάδα σβήνει δύο χρόνια νωρίτερα το χρέος του πρώτου μνημονίου – «Πρόωρη εξόφληση έως το 2029»

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας αλλάζει και μαζί της κι ο τρόπος με τον οποίο η Αθήνα διαχειρίζεται το χρέος της. Η ανάπτυξη κινείται σταθερά γύρω από το 2%, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τα ταμειακά διαθέσιμα προσφέρουν σημαντικό δημοσιονομικό «μαξιλάρι».

Σε αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα μπορεί πλέον να κοιτάζει το παρελθόν και να κλείνει λογαριασμούς νωρίτερα από το αναμενόμενο: Τα πρώτα δάνεια του μνημονίου, συνολικού ύψους 53 δισ. ευρώ, βρίσκονται πλέον σε «τροχιά» πλήρους εξόφλησης έως και δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Πέρυσι, η Αθήνα είχε ανακοινώσει ότι θα εξοφλήσει έως το 2031 τα διμερή δάνεια ύψους 52,9 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν το 2010 από χώρες της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του Greek Loan Facility, του πρώτου από τα τρία προγράμματα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 289 δισ. ευρώ. Ωστόσο, νωρίτερα εφέτος αποπλήρωσε μεγαλύτερη δόση, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, περιορίζοντας το υπόλοιπο στα 19,5 δισ. ευρώ.

Αξιωματούχος ανέφερε ότι «είναι πολύ πιθανό να αποπληρώσουμε πλήρως τα πρώτα δάνεια έως το 2030 ή ακόμη και το 2029». Τα ισχυρότερα δημοσιονομικά μεγέθη και τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 32 δισ. ευρώ δημιουργούν περιθώριο για μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, ενώ, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει εφέτος περίπου το 4% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα σχεδιάζει, επίσης, να αντλήσει 7 – 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2027.

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