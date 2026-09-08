Ισραήλ: Ελληνικός ο «πηγαίος κώδικας» για την Ασπίδα του Αχιλλέα

Διευκρινήσεις για το ζήτημα του «πηγαίου κώδικα» του αντιβαλλιστικού και αντιπυραυλικού θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα» έδωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισραήλ: Ελληνικός ο «πηγαίος κώδικας» για την Ασπίδα του Αχιλλέα
ΕΘΝΙΚΑ
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Διευκρινήσεις σχετικά με το ζήτημα του πηγαίου κώδικα του αντιβαλλιστικού και αντιπυραυλικού θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα» έδωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, μετά από σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν σύγχυση στην ελληνική κοινή γνώμη.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση στο πλαίσιο της συμφωνίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας συμφώνησαν στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. «Αυτό καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες από την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενταχθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που στηρίζει τα ίδια τα επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ δεν είναι σχετικοί με τη συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα», στο πλαίσιο της οποίας θα κατασκευαστεί ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με ισραηλινή υποστήριξη» καταλήγει το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

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