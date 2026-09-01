Νέα πρέσβης Ισραήλ για τη συμφωνία με την Ελλάδα: Ιστορική αμυντική συμφωνία μεταξύ των χωρών μας

«Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία. Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας»

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Νέα πρέσβης Ισραήλ για τη συμφωνία με την Ελλάδα: Ιστορική αμυντική συμφωνία μεταξύ των χωρών μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στη συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ για τη δημιουργία του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για τη χώρα μας αναφέρθηκε με ανάρτησή της η νέα Πνινάτ Γιανάι πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών.

Η συμφωνία υπεγράφη τη Δευτέρα στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, με την πρέσβη να κάνει λόγο για μία «συμφωνία-ορόσημο» που αφορά τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα.

Όπως σημειώνει, οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης», θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών από εναέριες απειλές.

Η πρέσβης στέκεται και στη φράση με την οποία, όπως αναφέρει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Τελ Αβίβ και η οποία, κατά την ίδια, αποτυπώνει το πνεύμα της συμφωνίας: «Ξεκινήσαμε ως εταίροι - και καταλήξαμε ως φίλοι».

Κλείνοντας, συγχαίρει τις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ και την Ελλάδα «για αυτό το προηγμένο αμυντικό σύστημα, για τις θέσεις εργασίας και τη συνεργασία που θα δημιουργήσει, καθώς και για μια εταιρική σχέση που γίνεται διαρκώς βαθύτερη, ισχυρότερη και πιο στρατηγική».

«Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία. Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας», καταλήγει η ανάρτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι

Χτες, στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, υπεγράφη μια συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα.

Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης— θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές.

Η συμφωνία εμβαθύνει επίσης τη βιομηχανική συνεργασία: περίπου το 25% της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά την ισραηλινή και την ελληνική βιομηχανία μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Όπως δήλωσε κατά την τελετή ο Ιωάννης Μπούρας, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας:

«Δεν πρόκειται απλώς για μια δέσμευση. Είναι μια ευκαιρία».

Μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε, να αναπτύξουμε και να υπερασπιστούμε μαζί.

Όταν Ισραηλινοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι με χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη — και σε μια σαφή δήλωση ότι δύο έθνη με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.

Πρόκειται επίσης για μια συνάντηση της ιστορικής σοφίας με τη σύγχρονη καινοτομία: τα θεμέλια που έθεσαν ο Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης, ο Δημόκριτος και οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαίας Ελλάδας συναντούν σήμερα την ισραηλινή τεχνολογική αριστεία, καθώς οικοδομούμε την άμυνα του αύριο.

Η χτεσινή συνάντηση ολοκληρώθηκε με λόγια που αποτυπώνουν το πνεύμα αυτής της συμφωνίας:

«Ξεκινήσαμε ως εταίροι — και καταλήξαμε ως φίλοι».

Συγχαρητήρια στις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ και στην Ελλάδα για αυτό το προηγμένο αμυντικό σύστημα, για τις θέσεις εργασίας και τη συνεργασία που θα δημιουργήσει, καθώς και για μια εταιρική σχέση που γίνεται διαρκώς βαθύτερη, ισχυρότερη και πιο στρατηγική.

Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία.

Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας.

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