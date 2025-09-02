Σεισμός κοντά στην Αμοργό

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:02 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 2/9), σε υποθαλάσσια περιοχή, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 8 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 42 χλμ. βορειοανατολικά από την Οία.

3,5 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8,4 χλμ., και επίκεντρο τα 13 χλμ. νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.