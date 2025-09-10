Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 1 χιλιόμετρο ανατολικά του Γαλατσίου
Σεισμική δόνηση 2,1 της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης (10/9) στην Αθήνα, 1 χιλιόμετρο ανατολικά του Γαλατσίου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής.
