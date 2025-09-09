Σεισμός 5,2R: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

Η σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε Εύβοια και Αττική αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στο νότιο Ευβοϊκό από το 1900, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Η ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας και των Νέων Στύρων χαρακτηρίζεται από ήπια σεισμική ενέργεια, όπως τόνισε στο Newsbomb ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Ο σεισμός της Τρίτης (09/09), ο οποίος στα δεδομένα της USGS υπολογίζεται ως μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή διαχρονικά. Ο αμέσως επόμενος σε ισχύ «χτύπησε» την περιοχή Ζάρακες, και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί 21 σεισμοί άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σχεδόν 300 σεισμοί στην Αττική

Οι εκατομμύρια κάτοικοι της Αττικής ταρακουνήθηκαν για περίπου 30 δευτερόλεπτα από τη σεισμική δόνηση στη Νέα Στύρα της Εύβοιας. Όμως, όπως φαίνεται από τα δεδομένα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, η συγκεκριμένη δόνηση ήρθε από «αντισυμβατική» κατεύθυνση, καθώς οι περισσότεροι, και ισχυρότεροι σεισμοί, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής είχαν επίκεντρο στα δυτικά και νοτιοδυτικά.

Τα τελευταία 125 χρόνια, η Αττική έχει χτυπηθεί από εκατοντάδες σεισμούς, με τα δεδομένα της USGS να καταγράφουν 285 σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, με μέγεθος άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Εννέα εξ αυτών ήταν μεγέθους άνω των 6 βαθμών της κλίμακας, με τον ισχυρότερο να καταγράφεται στις 24 Φεβρουαρίου 1981, με μέγεθος 6,7R, νότια της Δοβραίνας στη Βοιωτία.

27 σεισμοί που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ήταν μεταξύ 5 και 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

