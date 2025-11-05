Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

Μαθητές εκκένωσαν τις τάξεις τους και βγήκαν στα προαύλια

Σεισμός μεγέθους 4,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,1 χιλιομέτρων ενώ το επίκεντρο του έχει καταγραφεί 13 χιλιόμετρα Δυτικά - Βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μαθητές εκκένωσαν τις σχολικές αίθουσες και βγήκαν στα προαύλια προληπτικά.

H πρώτη εκτίμηση Λέκκα

Ο σεισμολόγος και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο Newsbomb ξεκαθάρισε πως είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερος μετασεισμός, ωστόσο τόνισε πως πρόκειται για γνωστό ρήγμα, το ρήγμα της Χρυσούπολης, το οποίο «έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

