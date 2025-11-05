Λέκκας για τον σεισμό στη Ξάνθη: «Είναι γνωστό το ρήγμα - Έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν»

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου στη Ξάνθη, με αποτέλεσμα οι μαθητές να εκκενώσουν προληπτικά τις σχολικές τους τάξεις και να βγουν στα προαύλια.

Μαθητές εκκένωσαν τις τάξεις τους και βγήκαν στα προαύλια

Ο σεισμολόγος και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο Newsbomb ξεκαθάρισε πως είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερος μετασεισμός, ωστόσο τόνισε πως πρόκειται για γνωστό ρήγμα, το ρήγμα της Χρυσούπολης, το οποίο «έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,1 χιλιομέτρων ενώ το επίκεντρο του έχει καταγραφεί 13 χιλιόμετρα Δυτικά - Βορειοδυτικά της Ξάνθης.

