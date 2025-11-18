Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά σε Λευκάδα και Πρέβεζα
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 18/11) σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 13,4 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 19 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Λούτσας Πρέβεζας.
4,0 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13 χλμ., και επίκεντρο τα 26 χλμ. δυτικά της Πρέβεζας.
