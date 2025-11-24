Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στη Σκύρο

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 03:43

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στη Σκύρο
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11), στις 03:43, σε περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, κοντά στη Σκύρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 41 χλμ. βόρεια της Κύμης.

3,3 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 26 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Σκύρου.

Δείτε στη gallery του Newsbomb.gr το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Σκύρο.

Πηγή: IN Time
