Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:08 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 27/11), σε υποθαλάσσια περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 61,4 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 17 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου.

4,9 Ρίχτερ από το EMSC

H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 4,9 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 46 χλμ., και επίκεντρο τα 38 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά του Ηρακλείου.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε οι σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στον Σίβα του νομού Ηρακλείου.