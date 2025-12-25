Σεισμός 3,3 Ρίχερ κοντά στην Αμοργό

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων, στις 23:32 σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στην Αμοργό.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 11,3 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 10 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ., και επίκεντρο τα 42 χλμ. βορειοανατολικά της Οίας.