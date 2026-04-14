Διπλή σεισμική δόνηση στα ανοιχτά του Λασιθίου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Snapshot Στις 14 Απριλίου σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου στην Κρήτη.

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα, με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα.

Ένα λεπτό μετά ακολούθησε δεύτερος σεισμός 3,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 4,7 χιλιόμετρα στην ίδια περιοχή.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/04) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια του Λασιθίου.

Στις 08:59 σημειώθηκε σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα, στο Λασίθι. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 12,9 χιλιόμετρα.

Ένα λεπτό αργότερα, στην ίδια περιοχή, ακολούθησε δεύτερος σεισμός εντάσεως 3,5 Ρίχτερ, στα 19 χιλιόμετρα νότιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος στα 4,7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.