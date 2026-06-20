Σεισμός στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.
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Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:37 και είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί νωρίτερα, στις 04:50, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.
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