Σεισμός στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:37 και είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί νωρίτερα, στις 04:50, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.

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