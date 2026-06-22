Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:30 το πρωί της Δευτέρας στο Ιόνιο Πέλαγος, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8,6 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων.

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και η προκαταρκτική λύση του EMSC συμφωνούν στο μέγεθος των 4,2 Ρίχτερ. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 06:30, σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,6 χλμ. και το επίκεντρο στα 59 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.

4,2 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 4,2 Ρίχτερ.