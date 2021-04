Ζαχαράκη στο Newsbomb.gr: Όχι σε προληπτική καραντίνα στους τουρίστες

Η 14η Μαΐου είναι το ορόσημο για το άνοιγμα του τουρισμού επισημαίνει συνέντευξη της στο Newsbomb.gr η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως δεν θα υπάρχει προληπτική καραντίνα για τους ταξιδιώτες, παρά μόνο σε περίπτωση που κάποιος είναι διαπιστωμένα κρούσμα Covid-19, οπότε θα υπάρχει περιορισμός, ενώ θα εφαρμοστεί και φέτος το επιτυχημένο από πέρυσι μέτρο των ξενοδοχείων μόνο για κορονοϊό.

Όπως επισημαίνει η κυρία Ζαχαράκη, η κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης για φέτος είναι η δυναμική ανάκαμψη του τουρισμού, και η διεκδίκηση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου, σε μια τουριστική αγορά που αναδιατάσσεται.

«Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε, σε επίπεδο κυβέρνησης στην στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό ώστε να είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα, στην διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της υγείας όλων και στην προβολή της Ελλάδας ως ενός ασφαλούς και πλήρους ταξιδιωτικού προορισμού που έχει τα πάντα προκειμένου ο επισκέπτης να μπορεί να νιώσει μια πραγματική ψυχική ανάταση, αντίδοτο στην δοκιμασία της πανδημίας», προσθέτει η υφυπουργός Τουρισμού, στο Newsbomb.gr

-Κυρία Ζαχαράκη από 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Με πιο τρόπο θα εισέρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα;

Σε μια χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις, η χώρα μας θα ανοίξει τον τουρισμό της με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και πρώτιστο πρόταγμα την προστασία της υγείας όλων. Έχουμε θέσει την 14η Μαΐου ως το ορόσημο για το πλήρες άνοιγμα, όμως ήδη έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο που παρέχει δυνατότητα ταξιδιού στην Ελλάδα, με εύλογους περιορισμούς φυσικά, οι οποίοι όμως σταδιακά θα αίρονται όσο τα επιδημιολογικά δεδομένα θα βελτιώνονται. Οι βασικοί άξονες του ανοίγματος είναι οι «5 γραμμές άμυνας», όπως έχουν ήδη περιγραφεί. Συγκεκριμένα, η είσοδος ταξιδιωτών στην Ελλάδα με την προϋπόθεση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ ή ανάρρωσης από κορονοϊό, η διατήρηση του επιτυχημένου συστήματος δειγματοληπτικών ελέγχων ‘EVA’, ο περιορισμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ξενοδοχεία COVID, και η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και όλων των κανόνων ασφαλείας που θα ισχύουν στη χώρα μας.

- Θα υπάρξει καραντίνα για όσους επισκεφτούν τη χώρα μας;

Με βάση το σχεδιασμό μας αλλά και τις παραμέτρους του ευρωπαϊκού πράσινου πιστοποιητικού δεν θα υπάρχει προληπτική καραντίνα για τους ταξιδιώτες, παρά μόνο βεβαίως σε περίπτωση που κάποιος είναι διαπιστωμένα κρούσμα COVID, οπότε θα υπάρχει περιορισμός, ενώ θα εφαρμοστεί και φέτος το επιτυχημένο από πέρυσι μέτρο των ξενοδοχείων COVID.

- Έχει ήδη ξεκινήσει το πιλοτικό άνοιγμα του τουρισμού. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της κίνησης;

Η Ελλάδα, παρά την τρέχουσα συγκυρία του τρίτου κύματος, είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας ένας από τους ασφαλέστερους υγειονομικά προορισμούς, όπως αποδεικνύεται και από τους βασικούς δείκτες της πανδημίας- έχουμε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες απωλειών ανά εκατομμύριο πληθυσμού, αλλά και έναν από τους υψηλότερους δείκτες εμβολιασμού σε σχέση με τους τουριστικούς ανταγωνιστές μας. Ως εκ τούτου, μπορούμε ήδη, με προσοχή πάντα, και ακολουθώντας τις εισηγήσεις των υγειονομικών ειδημόνων, να δεχτούμε έναν αριθμό τουριστών, ειδικά από χώρες που έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εμβολιασμών.

Στην περίπτωση του Ισραήλ, οι πολίτες που επισκέπτονται την χώρα αυτή την περίοδο έχουν ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση και την ύπαρξη αρνητικού μοριακού τεστ και παράλληλα υπάρχει η πιθανότητα δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την είσοδο στη χώρα. Όμως, όσο οι ρυθμοί εμβολιασμών ανεβαίνουν, οι περιορισμοί θα αίρονται και το άνοιγμα θα επεκτείνεται, με κομβικής φυσικά σημασίας την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πράσινου πιστοποιητικού, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

- Σε ποιους άξονες βασίζεται η στρατηγική της τουριστικής περιόδου;

Το 2019 το στοίχημα ήταν ο τουρισμός να μείνει όρθιος μπροστά σε μια πρωτόγνωρη, παγκόσμια απειλή. Φέτος, η κεντρική επιδίωξη μας είναι η δυναμική του ανάκαμψη, και η διεκδίκηση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου, σε μια τουριστική αγορά που αναδιατάσσεται. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε, σε επίπεδο κυβέρνησης στην στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό ώστε να είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα, στην διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της υγείας όλων και στην προβολή της Ελλάδας ως ενός ασφαλούς και πλήρους ταξιδιωτικού προορισμού που έχει τα πάντα προκειμένου ο επισκέπτης να μπορεί να νιώσει μια πραγματική ψυχική ανάταση, αντίδοτο στην δοκιμασία της πανδημίας.

Θέλουμε ο πολίτης της χώρας μας αλλά και ο ταξιδιώτης από το εξωτερικό να απολαύσει τη φιλοξενία και το χαμόγελο νοιώθοντας ασφάλεια. Μακροπρόθεσμα, θέτουμε τα θεμέλια για την περαιτέρω ενίσχυση και εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος με την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού (γαστρονομικού, ορεινού-αναρριχητικού, ευεξίας, καταδυτικού κ.α.). Η αναμόρφωση του πλαισίου, αλλά και η επένδυση στις υποδομές των ειδικών μορφών τουρισμού – με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης- είναι καταλυτικής σημασίας για την στρατηγική κατεύθυνση και πορεία του ελληνικού τουρισμού στο μέλλον.

- Αναφορικά με τον εγχώριο τουρισμό, σκέφτεστε να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυσή του;

Ο εγχώριος τουρισμός υπήρξε κατά την περσινή , δύσκολη χρονιά, εξαιρετικά σημαντικός για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Στόχος μας είναι η περαιτέρω συμβολή του και κατά την φετινή χρονιά, με την επέκταση, ενίσχυση και πληρέστερη εφαρμογή (ειδικά καθώς βελτιώνεται η υγειονομική κατάσταση και ανοίγουν οι εσωτερικές μετακινήσεις) του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» , το οποίο, με τις απαραίτητες προσαρμογές μπορεί να δώσει ισχυρή ώθηση στην εγχώρια τουριστική κίνηση.

- Υπάρχουν στα σκαριά κι άλλες συμφωνίες της Ελλάδας με άλλες χώρες για συνεργασία στον τουρισμό όπως, συνέβη με το Ισραήλ;

Η ενίσχυση των σχέσεων αλλά και εμβάθυνση της τουριστικής συνεργασίας μας με άλλες χώρες αποτελεί πάγιο στόχο μας. Η συμφωνία με το Ισραήλ ήρθε ως ένα ακόμη βήμα στη σύσφιξη των σχέσεων με τη φίλη χώρα, και προβλέπει την μακροπρόθεσμη συνεργασία μας, με έμφαση στην διευκόλυνση επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού, αλλά και την ανταλλαγή τουριστικής τεχνογνωσίας. Πρόσφατο παράδειγμα διεθνών συνεργασιών η υπογραφή της κοινής δήλωσης του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και της Υπουργού Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας, Tatjana Matićερβία στην κατεύθυνση του συντονισμού και στην μετά covid εποχή. Είμαστε και θα παραμείνουμε σε συνεχή επαφή με τους διεθνείς μας εταίρους για τον καλύτερο συντονισμό όλων μας για το άνοιγμα του τουρισμού, ώστε αυτό να γίνει με σαφείς κανόνες (όπως αυτούς του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού), διευκολύνοντας τις μετακινήσεις χωρίς εκπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας.

- Πότε θα ξεκινήσει η καμπάνια για τον τουρισμό και πού θα στοχεύει;

Η φετινή εκστρατεία έχει ήδη αρχίσει, και στο σύνθημα της “All you want is Greece” αποκρυσταλλώνεται το μήνυμά μας: η Ελλάδα, με την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά, τις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες και την χαρακτηριστική ελληνική φιλοξενία, μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη, μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη, και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια. Ό,τι λοιπόν επιθυμεί από έναν προορισμό μπορεί να το βρει εδώ, και αυτό γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται σε όλες τις σχετικές έρευνες και αξιολογήσεις ως ένας από τους πιο επιθυμητούς προορισμούς για το 2021.

Φέτος η καμπάνια προβολής της Ελλάδας δεν θα είναι δίμηνη και τρίμηνη, όπως στο παρελθόν, αλλά θα είναι εξάμηνη και οκτάμηνη. Θα υπάρξουν μάλιστα και άλλες 4 μικρότερες (Micro Campaigns), που θα προβάλλουν τη γαστρονομία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου αλλά και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Ο ΕΟΤ έχει καταρτίσει ένα τριετές στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού, που όχι μόνο θα εστιάσει σε μια καμπάνια για το 2021, αλλά θα είναι ένας οδικός χάρτης για το πως κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια.

