ΕΟΔΥ: Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Αρκουμανέα

ΕΟΔΥ: Ποιοι είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του Παναγιώτη Αρκουμανέα στην προεδρία του ΕΟΔΥ και ποιος συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες.

Τρία είναι τα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του Παναγιώτη Αρκουμανέα στον ΕΟΔΥ, με τον Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας Θεοκλή Ζαούτη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Συγκεκριμένα, για τη θέση Αρκουμανέα τα ονόματα που «παίζουν» εκτός από του Ζαούτη, είναι

η Παγώνα Λάγιου , Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρόεδρος και Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Παν/μίου Harvard, ΗΠΑ.

, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρόεδρος και Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Παν/μίου Harvard, ΗΠΑ. και ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου επιθυμούν να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα για τον νέο πρόεδρο του ΕΟΔΥ και εκτός από τα παραπάνω ονόματα, υπάρχουν σκέψεις και για επιστήμονες που είναι μέλη της Επιτροπής των Ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Αρκουμανέας υπέβαλε την παραίτηση του, το πρωί του Σαββάτου, με επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, ο οποίος την έκανε δεκτή.

Μάλιστα, δημοσιοποίησε την επιστολή του στο Facebook, αναφέροντας στο μήνυμά του τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους 2.500 εργαζομένους του ΕΟΔΥ, το επιστημονικό προσωπικό και όλους τους συνεργάτες μου. Τους εύχομαι καλή δύναμη και συνέχεια στο έργο τους. Τέλος, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό –ας μου επιτραπεί– θα ήθελα να δηλώσω πως τίμησα το αξίωμα που μου εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση αυτής της χώρας με εντιμότητα, μαχητικό πνεύμα και αυταπάρνηση, χωρίς ουδέποτε να παρεκκλίνω από το ηθικό καθήκον μου, και, προπαντός, δίνοντας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στις ανάγκες και στις αγωνίες των συμπολιτών μας».

Ποιος είναι ο Θεοκλής Ζαούτης

Ο Δρ. Θεοκλής Ζαούτης (MD, MSCE, PhD) είναι κλινικός γιατρός, ερευνητής, καθηγητής και ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα των παιδιατρικών λοιμωδών νοσημάτων. Ασχολείται ενεργά με τον τομέα της δημόσιας υγείας τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη. Είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (UPENN) και Διευθυντής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Philadelphia (CHOP). Το 2011, ίδρυσε το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) στην Αθήνα. Αποστολή του Κέντρου είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία, των οποίων το έργο περιλαμβάνει ένα ισχυρό πρόγραμμα διεθνούς, πολυκεντρικής έρευνας και συνεργασίας. Το 2018, διορίστηκε Ανώτατος Επιστημονικός Σύμβουλος του Ιδρύματος PENTA. Το δίκτυο PENTA περιλαμβάνει εκατοντάδες ερευνητές και κλινικούς γιατρούς, οι οποίοι σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και συντονίζουν παγκόσμιας εμβέλειας κλινικές έρευνες και προγράμματα κατάρτισης σε 18 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος στο Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την Ευρώπη, στην Ελλάδα. Συμμετέχει σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπως στα National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) και American Academy of Pediatrics (AAP). Παράλληλα, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου επιτήρησης ARPEC – Αντοχή στα Αντιβιοτικά και Συνταγογράφηση στα Παιδιά της Ευρώπης, καθώς και στο ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases).

