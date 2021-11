Το συγκινητικό γράμμα ενός κοριτσιού στον Άγιο Βασίλη που έγινε viral (pic)

Μια συγκινητική ανάρτηση κάνει από χθες τον γύρο του ελληνικού Διαδικτύου - Πρόκειται για το γράμμα ενός μικρού κοριτσιού στον Άγιο Βασίλη, μόνο που δεν ζητά κάτι για την ίδια αλλά για τον αδελφό της.

H μικρή Νεφέλη, λοιπόν, έγραψε το καθιερωμένο γράμμα στον αγαπημένο άγιο των παιδιών σε ένα χριστουγεννιάτικο χαρτί και η φωτογραφία του ανέβηκε στο Facebook page «Find your ability in your disability».

Το γράμμα γράφει αναλυτικά: «Αϊ-Βασίλη, ο αδελφός μου έχει ένα πρόβλημα που λέγετε ‘‘εγκεφαλική Παράλυση’’ και δεν μπορεί να σου πει τι δώρο θέλει. Φέρτου ό,τι θες εσύ. Είναι πάντα καλό παιδί. Η αδελφή του Δημήτρη, Νεφέλη».

Το συγκινητικό γράμμα του κοριτσιού στον Άγιο Βασίλη. Facebook

Το post ανέβηκε στο Facebook και ο διαχειριστής της σελίδας έγραψε χαρακτηριστικά: «Πίσω από αυτό το γράμμα στον «Άγιο Βασίλη», πίσω από την κάθε λέξη στο γράμμα ενός μικρού κοριτσιού που ο αδερφός της έχει αναπηρία κρύβεται ένα μικρό άγχος. Κρύβεται μια δόση ευθύνης & υπευθυνότητας που γεννιέται ασυναίσθητα στα αδέρφια ατόμων με αναπηρία από νωρίς. Κρύβεται η αποδοχή, η κατανόηση, η υπομονή, η ενσυναίσθηση, η ανιδιοτέλεια και μπόλικη δόση ανυπέρβλητης αγάπης. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που αυτά τα αδέρφια χτίζουν με βαθύ τρόπο και αποπνέουν σε όλη την καθημερινότητά τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Είστε οι κρυφοί ήρωες, που αποκτάτε από νωρίς «μαγικό & βαρύ εξοπλισμό» για την ζωή. Έχετε τον σεβασμό και την αγάπη μας. (Νεφέλη, 7 ετών, αδερφή Δημήτρη. Το έγραψε μόνη της μετά το δικό της γράμμα και εγώ το διάβασα με βουρκωμένα μάτια, όχι από στεναχώρια αλλά από υπερηφάνεια). Καλή μας εβδομάδα».

Το υπέροχο post έγινε αμέσως viral με τους χρήστες να το μοιράζονται και να σχολιάζουν συγκινημένοι για το απίθανο κοριτσάκι και την αγάπη του για τον αδελφό του.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Στραβελάκης: Η αλήθεια για τον κορονοϊό και τα τρία ψευδώς αρνητικά τεστ

Κρούσματα σήμερα: 8.100 νέα - 91 θάνατοι και 597 διασωληνωμένοι

Βουλγαρία: Η τραγική ειρωνεία με τον οδηγό του λεωφορείου & οι περιγραφές με τα στοιβαγμένα πτώματα