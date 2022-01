Θεσσαλονίκη: Πέθανε από κορονοϊό ο μουσικός Χρήστος Γερμένογλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο σπουδαίος μουσικός, δάσκαλος, συνθέτης και συγγραφέας, Χρήστος Γερμένογλου, ο οποίος είχε νοσήσει με κορονοϊό.

Ο Χρήστος Γερμένογλου γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας μουσικός με έντονη δράση στον χώρο της τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, με εκτενή δισκογραφία, συνεργασίες και συμμετοχή σε πλήθος διοργανώσεων και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Δίδασκε τύμπανα και ήταν ιδρυτικό μέλος του Baby Artist: Πρόγραμμα Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων. Πριν από μερικά χρόνια κυκλοφόρησε το βιβλίο “27’ λεπτά”, από τις εκδόσεις «Σαιξπηρικόν».

Ο Χρήστος Γερμένογλου ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του στην Ελλάδα με Βυζαντινή μουσική και τύμπανα. Συνέχισε στις Η.Π.Α., όπου σπούδασε τύμπανα, κλασικά κρουστά, κρουστά της Λατινικής Αμερικής και τζαζ. Δίδαξε στο Πρόγραμμα Προσχολικής Μουσικής Αγωγής Βρεφών και Νηπίων του University of Nevada, Las Vegas. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διδάσκων στο “Baby Artist: Πρόγραμμα Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων”. Επένδυσε μουσικά ταινίες του βωβού κινηματογράφου, συνεργάστηκε με χοροθεατρικές ομάδες και συνέπραξε σε αυτοσχεδιαστικά δρώμενα μουσικής, ζωγραφικής, κίνησης, ποιητικού και θεατρικού λόγου. Έχει επίσης ηχογραφήσει μουσική για το θέατρο. Έχει συνεργαστεί με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει εμφανιστεί σε διεθνή μουσικά φεστιβάλ στις Η.Π.Α., Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Τουρκία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρο κ.α. Συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί και συμμετάσχει σε πολλές δισκογραφικές παραγωγές στον χώρο της τζαζ.

Η προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνει τα Cd:

Orthopetalia, με τον Σάκη Παπαδημητρίου (‘Defkaz’ 2008, Θεσσαλονίκη),

Montage for the Lost Time, από τους “Free Call” (‘Defkaz 2006’, Θεσσαλονίκη),

A Smoke FuRy, από τους “The Silver Measure” (‘mp3.com’ 1999, U.S.A.) και

Four my Sake, από τους “The Silver Measure” (‘Cottage Productions’ 1998, U.S.A.).

Πηγή: ΕΡΤ

