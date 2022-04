Συλλυπητήρια για το θάνατο Κυριόπουλου από την πολιτική ηγεσία και την επιστημονική κοινότητα

Σε ηλικία 74 ετών κατέληξε τη Δευτέρα (11/03/2022), μετά από σύντομη νοσηλεία στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» με κορονοϊό, ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και πρώην κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Γιάννης Κυριόπουλος. Για το θάνατό του συλλυπητήρια μηνύμα εξέδωσαν τα πολιτικά κόμματα και η επιστημονική κοινότητα.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, επισημαίνει το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Γιάννη Κυριόπουλου, με μήνυμά του στο twitter: «Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του για την απώλεια του Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου. Υπηρέτησε για έτη τον τομέα της υγείας με αφοσίωση, καινοτόμες ιδέες και πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο».

Εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο πρόεδρός της, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφέρει: «Η Ιατρική κοινότητα αποχαιρετά ένα σπουδαίο επιστήμονα και ακαδημαϊκό δάσκαλο, βαθύ γνώστη των θεμάτων δημόσιας υγείας. Ο Γιάννης Κυριόπουλος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διακρίθηκε για την μεγάλη του προσφορά στον τομέα της πολιτικής και των οικονομικών της υγείας στην χώρα μας. Το σημαντικό έργο του αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα».

Ο βουλευτής και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, τονίζει την επίδραση που άσκησε ο Γιάννης Κυριόπουλος στην πολιτική για τη Δημόσια Υγεία: «Ο Γιάννης Κυριόπουλος, ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, επηρέασε όσο λίγοι την επιστημονική σκέψη, το δημόσιο λόγο και την πολιτική για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα. Ισχυρή και επιδραστική προσωπικότητα, αφήνει πίσω του πλούσιο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Η "σφραγίδα" του Γιάννη Κυριόπουλου στα θέματα πολιτικής οικονομίας της υγείας, στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, θα μείνει ανεξίτηλη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής εκφράζει την «οδύνη μας για το θάνατο του Oμότιμου Kαθηγητή Οικονομικών της Υγείας, Γιάννη Κυριόπουλου. Υποστήριξε με ενάργεια το ΕΣΥ και άφησε το ιδιαίτερο στίγμα του διατελώντας σύμβουλος των ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και χαράσσοντας λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία επιτυγχάνοντας να εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

Τέλος, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), ο πρόεδρός του Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχασε έναν εξαίρετο επιστήμονα, υψηλού ακαδημαϊκού ήθους και κύρους που άφησε ως παρακαταθήκη ένα τεράστιο έργο. Υπηρέτησε με συνέπεια το χώρο της υγείας, πρωτοστατώντας στη χάραξη των πολιτικών και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον ακαδημαϊκό χώρο και στον χώρο της υγείας. Αποχαιρετώ με θλίψη και βαθιά συγκίνηση τον προσωπικό μου φίλο και δάσκαλο και εκφράζω στην οικογένειά του, τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Ο Γιάννης Κυριόπουλος σπούδασε Ιατρική και Επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Από το 1985 ήταν καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ενώ είχε εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είχε χρηματίσει μέλος σε διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Υπήρξε πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

Ήταν συγγραφέας βιβλίων, συγγραμμάτων και μονογραφιών και είχε δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

