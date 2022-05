Ρομάνο Πρόντι για τουρκικές προκλήσεις: «Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί»

«Η Ελλάδα πρέπει να νιώθει απόλυτα ήσυχη και ασφαλής», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός.

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ρομάνο Πρόντι, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την ολοένα και αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα πρέπει να νιώθει απόλυτα ήσυχη και ασφαλής».

«Αν υπήρξε ποτέ μια περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να νιώθει ασφαλής και ήσυχη, είναι αυτή που διανύουμε τώρα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί, οι ευρωπαϊκές χώρες προστατεύονταν και προστατεύονται. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια της Ελλάδας ή κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ρομάνο Πρόντι.

Παράλληλα, αναφορικά με τις νέες τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, υπογράμμισε: «Στη Συρία, βέβαια, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η περίπτωση της Συρίας αποδεικνύει την απουσία της Ευρώπης στην περιοχή της Μεσογείου. Πριν από είκοσι χρόνια, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε -σε καμία περίπτωση- να συμβεί», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, ερωτηθείς για το αν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα ειρήνευσης στην Ουκρανία, ο Ρομάνο Πρόντι υπογράμμισε ότι δεν έχει σημασία ποιο πρόσωπο θα αναλάβει τη διαπραγματευτική προσπάθεια, αλλά «το να ξεκινήσει διάλογος και να υπάρξει "έστω και μια σιωπηρή συμφωνία" των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα».

Σε σχέση, τέλος, με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο ρεαλιστικότερος δρόμος που μπορεί να ακολουθηθεί, στη φάση αυτή, είναι εκείνος μιας ενισχυμένης συνεργασίας των ιδρυτικών μελών της Ενωμένης Ευρώπης, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, που μπορούν να προστεθούν στην ομάδα αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

