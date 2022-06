Save Your Hood: Στους κάδους  201,440 λίτρα σκουπιδιών στην εβδομάδα περιβάλλοντος

Περισσότερα απο 2 βαγόνια σκουπίδια , συλλέχθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μια προσπάθεια περιβαλλοντικής μας αφύπνισης.

Οι υπερήρωες του Save Your Hood, την εβδομάδα 30/5 με 5/6, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ενα μπαράζ καθαρισμών στις γειτονιές μας.

570 Προστάτες του Περιβάλλοντος, 201440 λίτρα απορριμμάτων από τα οποία 40400 οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση διαφορετικών ρευμάτων, σε 31 διαφορετικούς δήμους της Ελλάδος. 4 Ποτάμια, 1 Χωματερή, 14 ακτές και 35 γειτονιές άλλαξαν όψη, αλλά κυρίως αλλάξαμε εμείς οι ίδιοι!

Το μήνυμα ξεκάθαρο: Ο πλανήτης μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ και όλοι εμείς έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε την δυσμενή αυτή κατάσταση. Οι εθελοντές είναι εδώ, ξεκίνησαν σαν ρυάκι που έγινε χείμαρρος και δεν θα σταματήσει αν δεν γίνει θάλασσα.

Ολοκληρώθηκε η Υπερδράση καθαρισμού στις Εκβολές Σπερχειού στις 4 Ιουνίου 2022

Στο πλαίσιο της εβδομάδας Περιβάλλοντος, 106 συντονιστές και εθελοντές του Save Your Hood από όλη την Ελλάδα, με την πολύτιμη σύμπραξη της Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Παρνασσού-Οίτης και ΠΠ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, του IOM Greece με εθελοντική δύναμη προσφύγων από τη δομή φιλοξενίας Θερμοπυλών, της Wheeling2Help, του Ομίλου Φίλων Δάσους Λαμίας, της Keep Sea Blue και του συλλόγου γυναικών Ανθήλης συγκεντρώθηκαν για να δώσουν μια ανάσα στο πολύτιμο ποτάμιο οικοσύστημα των εκβολών του Σπερχειού Ποταμού.

Η κύρια εθελοντική δύναμη της ομάδας επικεντρώθηκε στον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Τριάδας, ενώ μια δεύτερη έδρασε στην περιοχή της Ανθήλης.

Εκπρόσωποι της Μονάδας Διαχείρισης ενημέρωσαν πλήρως τους εθελοντές για τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης που απειλούν άμεσα χλωρίδα και πανίδα με επιπτώσεις που ήδη παρατηρούμε.

27900 λίτρα σκουπιδιών, αφού διαχωρίστηκαν αναλόγως με το υλικό τους, οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση μέσω της Keep Sea Blue.

Η δράση αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη της LAFUMA, όπου φρόντισε για την μεταφορά προς το σημείο αυτό, τον εξοπλισμό και την σίτιση των εθελοντών.





Οι σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πολύτιμη προσφορά της My Market.

Είναι στιγμές που ο εθελοντισμός παύει να είναι εθελοντισμός και γίνεται τρόπος ζωής, μας κυριεύει και χαράζει μέσα μας έναν σκοπό που οφείλουμε να τον ακολουθούμε No matter what! Εκείνη η στιγμή ήταν ακριβώς αυτό.

Θέλετε να πάρετε και εσείς την πρωτοβουλία να αλλάξετε τη δική σας γειτονιά;

Πώς; Μπαίνετε στην ομάδα μας στο facebook και δηλώστε συμμετοχή σε κάποιες από τις δράσεις που οργανώνονται από τους ίδιους τους εθελοντές ή προτείνετε εσείς τη δική σας!

Όπου και να είμαστε, σε πόλεις, χωριά, παραλίες, δάση, βουνά, νησιά, η δική μας γειτονιά μας χρειάζεται. Πεισμώνουμε και βάζουμε τα δυνατά μας ωστε να φτάσουμε πιο κοντά στην αλλαγή της νοοτροπίας.

Κάνουμε χαμούλη με τις χαμογελάρες μας, τη θετική μας διάθεση και το κέφι μας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr